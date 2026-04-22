Par visstiprākā plēve siltumnīcai nav mūžīga. Kuru izvēlēties, lai kalpo ilgāk?
Kādreiz plēves segumu siltumnīcai vajadzēja katru gadu, tagad tas kalpo ilgāku laiku. Tomēr pat visstiprākā plēve nav mūžīga. Tāpēc parunāsim par plēvēm – kā tās atšķiras un vai tehniskie parametri iespaido kalpošanas laiku. Iesaka parka dārznieks Mikus Karlsons.
Kāpēc jāpēta mikroni?
Izvēloties plēvi, noskaidro, vai tā ir paredzēta siltumnīcai un audzēšanai. Uzmanība noteikti jāpievērš mehāniskajai izturība. Uz plēves izturību norāda tās biezums mikronos (mikrons ir tūkstošā daļa no milimetra). Plēve, kas ir plānāka par 100 vai 150 mikroniem, nav pat īsti uzmanības vērta, jo tā kalpos pavisam īsu laiku. Siltumnīcai piemērotāka ir 200–250 mikronu bieza plēve, kas godam kalpos ilgāku laiku. Tiesa, jo biezāka plēve, jo vairāk tā maksā.
Pēc kā var spriest par kalpošanas ilgumu?
Svarīgi arī, lai plēve būtu stabilizēta pret ultravioletā starojuma iedarbību. Ultravioletais starojums, kas nonāk pie mums no kosmosa, veicina dažādu polimēru materiālu sadalīšanos. Ja plēvei nebūs pievienoti stabilizējošie komponenti, diez vai tā nokalpos kaut vai līdz rudenim. Siltumnīcām paredzētās plēves parasti ir marķētas kā UV stabilizētas – uz to norāda burti un cipari UV10, UV12 vai arī mazāks. Tas nozīmē, ka plēvei jākalpo 10 vai 12 sezonas. Par vienu sezonu tiek uzskatīta vai nu ziema, vai vasara. Tātad ar UV10 marķēta plēve kalpos piecus, UV12 – sešus gadus.
Kura vislabākā?
Parasti cilvēki izvēlas PE – polietilēna plēvei. Tomēr labākas ir plēve ar EVA marķējumu – etilvinilacetāta plēve, kas ir līdzīga polietilēna plēvei, bet elastīgāka, un tai ir pievienotas papildu sastāvdaļas, kuras nodrošina, ka uz plēves nekrājas lieks ūdens kondensāts. EVA plēve ir vieglāk notīrāmas/nomazgājamas, līdz ar to siltumnīcā nonāk vairāk gaismas.
Kas vēl jāzina?
Piedāvājumā ir arī dažādu krāsu plēves vai ar pastiprinošu kādu konkrētu redzamās gaismas spektra daļu, un tās tiek pozicionētas kā paredzētas konkrētiem augiem. Vari eksperimentēt, taču praktiski nevienam līdz šim nav droši un ticami izdevies pierādīt, ka tas strādā.
Armētajā plēvē ir iestrādāti polietilēna diegi, un tā izskatās kā sadalīta rūtiņās. Tas nedaudz pastiprina plēves mehānisko izturību, taču samazina gaismas caurlaidību. Mūsu apstākļus tas augiem nenāk par labu. Bet šāda plēve ir piemērota siltumnīcu sienām un durvīm.