Plānojam dārza darbus. Ko stādīt gurķiem kaimiņos?
Gurķi nav vienpatņi, tiem patīk sabiedrība, un, ja blakus aug tīkami kaimiņi, arī paši gurķi jūtas labāk un raža ir lielāka.
■ Dilles ir labs gurķu sabiedrotais, īpaši, ja tās jau izdīgušas, kad gurķi tiek sēti, vai paaugušās, ja gurķi tiek stādīti. Dilles arī pasargās jaunos stādiņus no pārāk spēcīgas saules.
■ Kolrābju lapas arī pasargā jaunos gurķu stādiņus no pārmērīgas saules un turklāt palīdz ilgāk saglabāt mitrumu augsnē.
■ Saulespuķes. To sabiedrība gurķiem patīk iepriekš minētā iemesla dēļ, tikai – tām jābūt zemo saulespuķu šķirnēm, kas neizaug augstākas par 40 centimetriem. Papildu aizsardzībai pret karstu sauli saulespuķēs esošie saponīni stiprina gurķu veselību un padara tos izturīgākus, turklāt zemajām šķirnēm nevajag tik daudz barības vielu kā augstajām, un tāpēc tās nekonkurē ar gurķiem.
■ Baziliku. Dārzkopji, kuriem patīk eksperimentēt, apgalvo: ja gurķus stāda pamīšus ar baziliku un ir pietiekami silta vasara (tad bazilikam patīk augt dobēs), gurķiem neuzmetas miltrasa.