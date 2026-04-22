Labklājības ministrija rosina ieviest bāzes pensiju senioriem no 85 gadu vecuma
Labklājības ministrija (LM) rosinājusi no 2027. gada sākt bāzes pensijas ieviešanu senioriem no 85 gadu vecuma.
Kā minēts LM ziņojumā, solis tā dēvētās bāzes pensijas virzienā būtu pilnveidot piemaksas pie vecuma pensijas, paaugstināt piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada beigām un noteikt piemaksu arī par stāžu no 1996. gada. LM vērtējumā tas nodrošinātu taisnīgāku attieksmi pret visiem vecuma pensijas saņēmējiem neatkarīgi no laika, kad viņiem piešķirta pensija.
Ministrija piedāvā ar 2027. gada 1. janvāri Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, par 0,50 eiro palielināt piemaksas viena stāža gada vērtību par stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kā arī ieviest jaunu piemaksu par stāžu no 1996. gada 1. janvāra.
Pēc tam personu loku paredzēts paplašināt ik pēc trim gadiem pa piecu gadu vecuma kohortām, proti, no 2030. gada līdz 80 gadu vecumam, no 2033. gada līdz 75 gadu vecumam, no 2036. gada līdz 70 gadu vecumam, bet no 2039. gada - līdz 65 gadu vecumam. LM šādu pieeju piedāvā sākt ar vecākajiem senioriem, jo pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem viszemākās pensijas 2026. gada februārī bija tieši personām vecumā no 85 gadiem.
Ziņojumā arī norādīts, ka vēl piemaksa nav piešķirta 22% vecuma pensiju saņēmēju, proti, cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta no 2021. līdz 2026. gadam un kuriem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada beigām. Šīm personām piemaksu paredzēts piešķirt 2027. un 2028. gadā.
Lai neradītu pārmērīgu finansiālu slogu uz valsts pamatbudžetu, piemaksas apmēra palielināšana par stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim un jaunas piemaksas ieviešanu par stāžu pēc 1996. gada 1. janvāra būtu jāuzsāk pakāpeniski.
Saskaņā ar LM aplēsēm papildu izdevumi no valsts pamatbudžeta 2027. gadā šim risinājumam būtu 13,4 miljoni eiro, 2030. gadā - 34,8 miljoni eiro, bet 2039. gadā, kad pasākums attiektos uz visiem vecuma pensijas saņēmējiem no 65 gadu vecuma, tie sasniegtu 400,1 miljonu eiro.
Ziņojumā teikts, ka 2027. gadā šie izdevumi veidotu 0,03% no iekšzemes kopprodukta, bet 2051. gadā - 0,9% no iekšzemes kopprodukta. Ieceres īstenošanai būtu nepieciešami grozījumi likumā "Par valsts pensijām" un vēl vairākos ar izdienas pensijām un sociālo apdrošināšanu saistītos likumos.
LM ziņojumā norāda, ka Latvijas pensiju sistēmas galvenais izaicinājums patlaban ir ne tikai finanšu, bet arī sociālā ilgtspēja, jo pensiju apmēri un to atvietojums atpaliek no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas Savienības valstu vidējā līmeņa. Darba ņēmēju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā turpina sarukt zemās dzimstības un emigrācijas dēļ, sabiedrība noveco un pieaug pensijā pavadāmo dzīves gadu skaits, tādēļ arvien mazākam skaitam strādājošo nākotnē būs jāuztur arvien lielāks pensionāru skaits.
Pēc ministrijas paustā, tas ilgtermiņā ietekmēs arī pensiju apmēru, kam ir tendence samazināties, savukārt otrā un trešā pensiju līmeņa uzkrājumi, lai arī mazina demogrāfijas ietekmi, ir pakļauti finanšu riskiem.
Tādēļ LM rosina lemt par papildu atbalstu pensijas vecuma iedzīvotājiem, kas nebūtu tieši atkarīgs no demogrāfiskajiem rādītājiem vai ekonomikas attīstības cikliem, bet vienlaikus saglabātu taisnīgumu un motivāciju pilnvērtīgi piedalīties sociālās apdrošināšanas sistēmā. Piemaksas pilnveidošana būtu iespēja virzībai uz "bāzes" pensiju, kas nodrošinātu taisnīgumu pret visiem vecuma pensijas saņēmējiem, neatkarīgi no laika, kad piešķirta pensija. Piemaksas piešķiršana pie visām vecuma pensijām un tās apmēra noteikšana atbilstoši personas kopējam individuālajam apdrošināšanas stāžam būtu taisnīga pret visiem vecuma pensijas saņēmējiem, norāda LM.
Šobrīd pastāv divi piemaksas apmēri, kas atkarīgi no pensijas piešķiršanas gada. Pensijai, kas piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim, piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ir 2,58 eiro. Savukārt pensijai, kas piešķirta no 1997. gada 1. janvāra, piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ir 1,72 eiro. Piemaksas apmērs tiek katru gadu oktobrī indeksēts, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.
Pēc LM apkopotajiem datiem, šī gada februārī vidējais piešķirtais vecuma pensijas apmērs bija 640,67 eiro, bet kopā ar piemaksu - 679,21 eiro. Lielākās pensijas bija vecuma grupā līdz 69 gadiem, kur vidējais piešķirtais pensijas apmērs bija 698,85 eiro, bet ar piemaksu - 708,32 eiro. Savukārt viszemākās pensijas bija senioriem no 85 gadu vecuma, kuriem vidējais piešķirtais pensijas apmērs bija 503,71 eiro, bet ar piemaksu - 586,31 eiro.
LM piemaksu pilnveidošanas piedāvājums prezentēts un pērn atbalstīts labklājības ministra izveidotajā Senioru lietu padomē, kā arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Ziņojuma publiskā apspriešana ilgs līdz līdz 5. maijam.