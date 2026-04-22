Klasisko, tīrara, ar glazūru vai jaukto - uzcep viltoto zaķi
Viltotos zaķus parasti veido kukulīšu formā un cep uz plāts, bet var izmantot garenu taisnstūrveida cepmatrauku. Tas palīdzēs zaķim saglabāt formu un sulīgumu, bet būs mazāk brūnās, gardās garoziņas.
Klasisks viltotais zaķis
1 stunda 10 minūtes
10–12 gabali
Sastāvdaļas:
600 g maltas cūkgaļas
50 ml piena
2 baltmaizes šķēles
2 ķiploka daiviņas
1 ola
1 ēdk. skābā krējuma
1 tējk. oregano
1 tējk. kūpinātas paprikas pulvera
1 tējk. sāls
Gatavošana:
1. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 190 grādiem. Ķiploku sarīvē. Liec bļodā maizi, pārlej ar pienu un piešķil olu. Ļauj maizei mirkt 10 minūtes, tad sablendē.
2. Liec pie maizes gaļu, ķiploku, oregano, papriku un sāli. Samīci viendabīgu masu.
3. No gaļas masas veido gludenu kukuli, liec uz plāts un cep 45 minūtes. Apmēram 10 minūtes pirms cepšanas beigām pārsmērē viltoto zaķi ar skābo krējumu.
Zināšanai
Vai viltotais zaķis gatavs, pārbaudi ar termometru – gaļai viducī jāuzkarst līdz 70 grādiem. Ja nav termometra, iedur biezākajā vietā un skaties, kāda suliņa iztek. Zaķis ir gatavs, ja tā ir dzidra kā buljons, bet, ja suliņa duļķaini sārta, jācep vēl.
Viltotais zaķis no jauktas gaļas
Gaļu var ņemt dažādās proporcijās.
1 stunda 10 minūtes
10–12 gabali
Sastāvdaļas:
300 g cūkgaļas
200 g vistas gaļas
200 g liellopa gaļas
100 g bekona
2 olas
3 ķiploka daiviņas
3 ēdk. rīvmaizes
1 tējk. graudaino sinepju
1 tējk. maltu piparu
1 tējk. malta kumīna
Gatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 190 grādiem. Samal gaļu. Uz pannas apgrauzdē kumīnu. Bekonu sagriez mazos kubiņos.
2. Liec gaļu bļodā un pievieno pārējās sastāvdaļas. Kārtīgi samīci.
3. No gaļas masas izveido gludenu kukulīti, liec uz plāts un cep cepeškrāsnī 45 minūtes. Pirms griez gabalos, ļauj zaķim atpūsties 10 minūtes.
Tītara gaļas viltotais zaķis
Tītara gaļa ir veselīga un diētiska, tikai jāraugās, lai zaķi nepārceptu, jo tad tas var sanākt sauss.
1 stunda
8–10 gabali
Sastāvdaļas
Viltotajam zaķim:
700 g maltas tītara gaļas
50 g rīvmaizes
50 ml piena
1 ola
2 ķiploka daiviņas
1 sīpols
1 neliels burkāns
3 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. sakapātu pētersīļu
1 ēdk. tomātu pastas
Glazūrai:
2 ēdk. medus
1 ēdk. tomātu mērces
1 ēdk. ābolu etiķa
½ tējk. sriračas mērces
Gatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Sīpolu, ķiploku un burkānu sīki sagriez vai sarīvē uz rupjās rīves. Pannā uzkarsē eļļu, liec tajā dārzeņus un maisot cep 5 minūtes, lai mazliet apbrūnē un piesūcas ar eļļu. Tad liec lielā bļodā, lai dziest.
2. Citā bļodā liec visas glazūrai paredzētās sastāvdaļas un samaisi.
3. Pie ceptajiem dārzeņiem pieliec pārējās zaķa sastāvdaļas un rūpīgi samaisi.
4. No gaļas masas izveido gludu kukulīti, liec to uz plāts un pārsmērē ar glazūru. Cep cepeškrāsnī 40 minūtes. Pirms griez gabalos, ļauj 10 minūtes atpūsties.