KIA Seltos - mazāks Sportage Eiropas tirgum
Pilnīgi jaunus modeļus ar nedzirdētiem nosaukumiem pazīstami ražotāji mūsu tirgū iesūta reti. Šis ir tieši tāds gadījums. KIA Seltos ir pa īstam globāls modelis, kuru pārējā pasaule pazīst jau kopš 2019. gada. Eiropā un pie mums nonācis jau otrās paaudzes Seltos. Seltos ir tikai 4,43 metrus garš, taču izskatas lielāks. Pēc izmēriem tas vizuāli liekas lielāks par Sportage, bet faktiski ir īsāks. Salonā vietas tikpat vai pat vairāk nekā Kia Sportage.
Atšķirībā no KIA EV modeļiem Seltos ir degvielas auto - kaut arī elektrificēts. 1.6 litru benzīns ar vai bez hibrīda un 7 pakāpju DSG “automāts”. Kā arī priekšpiedziņa vai pilnpiedziņa. Pilnpiedziņa gan būs elektriska. Seltos ir pirmā KIA ar jauno e-AWD pilnpiedziņas sistēmu. Automobilim ir jaunākās tehnoloģijas, ko KIA ieviesusi sērijveida modeļos. Piemēram, Vehicle-2-Load barošanas funkcija, kas līdz šim bijusi pieejama elektromobiļiem, bet ne hibrīdiem.
Ieskatīsimies bagāžas nodalījumā. Tā tilpums ir 536 litri, tātad krietni virs puskubikmetra. “Pagrabā” atradīsim nevis putas, bez mazo rezerves riteni. KIA Seltos salons konstruēts pēc jaunāko EV modeļu un hečbeka K4 parauga. Šis automobilis paredzēts ģimenēm, kas vēlas ko līdzīgu Sportage, bet ar svaigāku dizainu - lieliska multifinkcionālā stūre ar taustāmām pogām un kloķīšiem. Automobilī ir laba pārredzamība uz priekšu un sāniem. Tā kā jumts ir pilnīgi taisns, gara auguma ļaudīm vietas pietiek arī Seltos aizmugurē. Atzveltni var regulēt atkarībā no vajadzības.
KIA Seltos pavisam drīz ieradīsies Latvijā. Tas notiks jūnija beigās vai jūlijā. Kas tad vēl jāzina par jauno KIA Seltos? Tā ražota Dienvidorejā. No ražošanas brīža līdz piegādei paies apmēram četri mēneši.