Ziepniekkalnā, izkrītot pa astotā stāva logu, bojā gājis 16 gadus vecs jaunietis. Kaimiņi netic, ka viņš izlēcis pats. VIDEO
Aizvadītās nedēļas nogalē Ziepniekkalnā notika neiedomājama traģēdija - pa astotā stāva dzīvokļa logu Ozolciema ielas namā izkrita 16 gadus vecs puisis, kurš notikuma vietā gāja bojā.
Traģēdija šokējusi visu apkārtni un daudzi kaimiņi atteikušies ticēt, ka jaunietis no 25 metrus lielā augstuma nolēca labprātīgi. "Mēs redzējām tikai pēc tam, kad ķermenis bija pārklāts ar zilu plēvi. Tas bija ap pusdienas laiku, bet laikam ļoti ilgi vajadzēja gaidīt, kamēr ir, kas to personu aizved," norāda nama iedzīvotāja Sarma.
Kāda cita vietējā iedzīvotāja paudusi, ka iedzīvotāju vidū valda neskaidrības par to, kas īsti liktenīgajā vakarā notika. Bet kāds kaimiņš paudis sekojošo: "Es viņu pazinu. Viņš bija manas meitas paralēlklasē. Viņš neizdarīja pašnāvību. Viņš bija gudrs, gāja mūzikas skolā, viņam bija labas sekmes. Viņš to neizdarīja – to es varu pateikt".
Kā norāda apkārtējie, jaunietis nācis no labas ģimenes - viņu un viņa divus brāļus audzinājis tēvs viens pats, puisim esot bijušas labas sekmes mācībās un nekas neesot liecinājis, ka viņš grasītos atvadīties no dzīves. Tikmēr policija pauž, ka sākotnējā informācija liecina, ka notikušais bijis traģisks negadījums bez vardarbības pazīmēm. Septembrī jaunietim būtu palikuši 17 gadi.
Vairāk skaties video!
Ja radusies izmisīga situācija, nekautrējieties zvanīt uz krīzes tālruni
Uz krīzes tālruni var zvanīt ne tikai tie, kuri paši piedzīvo emocionālu krīzi, bet arī viņu tuvinieki – draugi, ģimenes locekļi, kolēģi. Speciālisti sniedz atbalstu un palīdz saprast, kā palīdzēt otram cilvēkam.
Valsts apmaksātais diennakts krīzes tālrunis 116123 darbojas visā Eiropas Savienībā (ES). Saskaņā ar ES nostādnēm, katram iedzīvotājam ir jābūt pieejamai psihoemocionālajai palīdzībai neatkarīgi no atrašanās vietas.
Jau kopš 1997. gada “Skalbes” ir uzticams emocionālā atbalsta punkts cilvēkiem visā Latvijā. 28 gadu laikā sniegta palīdzība tūkstošiem cilvēku un ir uzklausīti jau vairāk nekā 250 000 zvanu, un kopš 2021. gada darbojas arī valsts apmaksātais krīzes tālrunis 116123.