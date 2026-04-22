Obrija Plaza atklāj, ka reibumā gandrīz apprecējusies ar Maiklu Seru
Aktrise Obrija Plaza atklājusi visai traku stāstu no pagātnes — viņa marihuānas našķu reibumā gandrīz apprecējās ar aktieri Maiklu Seru Lasvegasā.
Aktieris Džeisons Beitmens bija sajūsmināts, uzzinot, ka viņa seriāla “Arrested Development” “dēls” Maikls Sera savulaik gandrīz apprecējās ar Obriju Plaza Lasvegasā, atrodoties marihuānas našķu reibumā.
Plaza bija viešņa jaunākajā “SmartLess” podkāsta epizodē, ko vada Beitmens, vēl viens “Arrested Development” aktieris Vils Ārnets un Šons Heiss. Sarunas laikā Beitmens pieminēja, ka tikko Vikipēdijā izlasījis, ka Plaza agrāk satikusies ar Seru, ko aktrise apstiprināja, sakot, ka viņu “noskatījusi un dabūjusi”. Pēc tam viņa atklāja traku kopīgu izbraucienu, kas gandrīz beidzās ar kāzām.
“Mēs gandrīz apprecējāmies,” viņa pastāstīja. “Mēs kopā pārbraucām pāri visai valstij, ēdot marihuānas našķus, un aizbraucām uz Vegasu ar plānu apprecēties un tad uzreiz izšķirties, lai mēs viens otru visu atlikušo dzīvi varētu saukt par bijušo sievu un bijušo vīru. Mums šķita, ka tas būtu ļoti labs joks.”
Plaza un Sera sāka satikties pēc iepazīšanās 2010. gada filmas “Scott Pilgrim vs. the World” uzņemšanas laukumā. Tolaik Plaza tikai sāka iemantot plašāku atpazīstamību ar lomu seriālā “Parks and Recreation”, kamēr Sera jau bija kino zvaigzne, pateicoties filmām “Superbad” un “Juno”. Plaza atzina, ka tieši narkotiku ietekmes un Seras slavas kombinācija noveda pie tā, ka abi savu kāzu joku tomēr nerealizēja.
“Man šķiet, tā bija pārāk liela apreibuma un paranojas kombinācija,” viņa atzina. “Mēs nostājāmies rindā pie kaut kāda apgabala biroja, un tad visi pēkšņi sāka skriet, un mēs arī skrējām. Mēs atmetām tam ar roku.”
Plaza un Seras attiecības galu galā beidzās pēc 18 mēnešiem, un vēlāk abi apprecējās ar citiem cilvēkiem. Par Seras sievu Nadīni, ar kuru viņam ir divi bērni, savukārt Plaza mija gredzenus ar filmas “The Little Hours” režisoru Džefu Baenu. Režisors 2025. gada janvārī izdarīja pašnāvību, dažus mēnešus pēc tam, kad viņš un Plaza bija izšķīrušies.
Iepriekš Plaza atklāja, ka dzīve pēc Baenas zaudējuma kļuvusi par “ikdienas cīņu”. “Kopumā es esmu šeit un funkcionēju,” viņa sacīja. “Es jūtos pateicīga, ka spēju virzīties cauri dzīvei. Man šķiet, ka ar mani viss ir kārtībā.”
Šā mēneša sākumā kļuva zināms, ka Plaza gaida savu pirmo bērnu ar partneri Kristoferu Abotu.