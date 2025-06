Mēbeles no vecām paletēm, dārzs kā pļava - un citas tendences, kas šobrīd aktuālas dārzu modē

4. Koki ir daudz vairāk nekā tikai dārza rota. Tie rada struktūru un veido ainavu. Viens koks var kļūt par akcentu, ap kuru veidosies viss dārza dizains. Koki arī palīdz pārvaldīt dārza mikroklimatu – pasargā no vēja un trokšņiem, aizsedz nepievilcīgus skatus un ļauj paslēpties no kaimiņiem, kļūst par dabisku mājvietu putniem un kukaiņiem. To lapas maina dārzu atkarībā no sezonas, pievienojot dinamiku un košumu.