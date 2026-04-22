“Latvijas Pasts” izplešas Baltijā - dibinātas meitassabiedrības Igaunijā un Lietuvā
VAS “Latvijas Pasts”, kas pārvalda plašāko pakomātu tīklu Latvijā, paziņojis, ka dibina meitassabiedrības Igaunijā un Lietuvā. Tas uzskatāms par stratēģisku soli uzņēmuma attīstībā, lai izveidotu vienotu sūtījumu piegādes infrastruktūru Baltijā.
Meitas uzņēmumi darbosies ar kopīgu zīmolu “Pasts” un nodrošinās klātbūtni visā Baltijas reģionā. Arī abās kaimiņvalstīs tiks izvērsts moderns pakomātu tīkls, kas būs piemērots e-komercijas risinājums uzņēmumiem un privātpersonām. Tādējādi tiešsaistes tirdzniecības dalībnieki iegūs vienu uzticamu piegādes pakalpojumu sniedzēju visās trīs Baltijas valstīs.
“Darbības paplašināšana ir tieša atbilde uz starptautiskās, tajā skaitā Baltijas valstu, e-komercijas izaugsmi, kas palielina pieprasījumu pēc ērtiem gala piegādes risinājumiem. Attīstot pakomātu tīklu kaimiņvalstīs, mēs no nacionāla mēroga uzņēmuma kļūstam par starptautisku spēlētāju, kas ar ātrām un uzticamām piegādēm ielaužas augošā tirgus segmentā,” skaidro “Latvijas Pasta” valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis.
Meitassabiedrības būs atbildīgas par pakomātu infrastruktūras izveidi un darbības attīstību, kā arī sadarbību ar attiecīgo valstu e-komercijas uzņēmumiem un loģistikas partneriem. Pirmajā attīstības posmā ar pakomātu pārklājumu ir paredzēts aptvert nozīmīgākās Igaunijas un Lietuvas pilsētas un apdzīvotas vietas.
“Latvijas Pasts” arī atzīts par Eiropas uzticamāko pasta operatoru pēdējā Pasaules Pasta savienības reitingā, kur novērtēts ienākošā pasta piegāžu ātrums un kvalitāte. Satiksmes ministrs Atis Švinka pauž, ka “pasta darbības izvēršana Baltijā nostiprina Latvijas kā uzticama un ambicioza loģistikas partnera pozīciju, bruģējot ceļu turpmākai izaugsmei e-komercijas biznesā".