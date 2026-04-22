Talsos izskanēs Lūcijas Garūtas kantāte "Dievs, Tava zeme deg"
3. maijā plkst. 17.00 Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā kormūzikas koncertā izskanēs Lūcijas Garūtas kantāte "Dievs, Tava zeme deg!", kā arī vairāki Pētera Vaska un Uģa Prauliņa darbi.
Koncertā muzicēs Rīgas Lutera draudzes koris, Rīgas Praktiskās estētikas skolas jauktais koris "Anima Mea" un Talsu 2. vidusskolas jauktais koris "Talsis". Vairāk nekā 100 cilvēku lielo kopkori diriģēs Matīss Tučs, Kristaps Solovjovs, Ivars Krauze, Jēkabs Krists Kalniņš – pie ērģelēm būs Ruta Kaprāne. Solo izpildīs Mārtiņš Zvīgulis (tenors) un Kristians Krievāns (bass).
Lūcijas Garūtas kantāte "Dievs, Tava zeme deg!" tapa 1944. gadā kā tautas lūgšana pirms Latvijas okupācijas. Pirmatskaņojums Sv. Ģertrūdes baznīcā bija tik pārpildīts, ka dzejnieks un kantātes vārdu autors Andrejs Eglītis to klausījās, stāvot uz ielas. Pie ērģelēm sēdās pati komponiste, pēdējā brīdī aizstājot saslimušo Alfrēdu Kalniņu. Pēc gadu desmitiem ilga aizlieguma kantāte tika "reabilitēta" tikai Atmodas laikā, kad 1988. gadā kora "Ave Sol" un Imanta Kokara izpildījumā to atkal dzirdēja Latvijā.
Kormūzikas koncerts Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā. Šis ir viens no četriem šogad plānotiem kantātes atskaņojumiem Rīgas Lutera draudzes kora un koru "Anima Mea" un "Talsis" izpildījumā Latvijas tautai nozīmīgās dienās – pirmais koncerts šajā ciklā izskanēja Jūrmalas Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā 25. martā, pieminot 1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upurus. 2026. gada 14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā – koncerts notiks Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalnā, vēl viens koncerts paredzēts 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Ieeja koncertā par ziedojumiem.