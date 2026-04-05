Kartupeļu audzētāji brīdina: tik lēti kartupeļi kā tagad drīz var kļūt par pagātni
Latvijā kartupeļu audzēšanas platības pēdējos gados ir stabilizējušās – pērn tie audzēti vairāk nekā 12,5 tūkstošu hektāru platībā. Lai gan laikapstākļi ražas novākšanas laikā nebija labvēlīgi, vietējo kartupeļu tirgū līdz šim nav trūcis. Taču šobrīd to krājumi tuvojas izsīkumam, un audzētāji arvien vairāk domā par jaunās sezonas izaicinājumiem.
Nozares pārstāvji uzsver – kartupeļu audzēšana kļūst arvien dārgāka. Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle norāda, ka kartupelis ir ļoti energoietilpīga kultūra, un jau stādīšanas posmā nepieciešami ievērojami ieguldījumi.
Neskatoties uz izmaksu kāpumu, audzētāji no šīs kultūras atteikties negrasās. “Tiem, kas jau strādā šajā nozarē, lielas izvēles nav – sēkla ir iegādāta, un kartupelis joprojām dod iespēju rudenī nopelnīt,” skaidro Kraukle.
Mazdārziņu īpašnieku aktivitātes pieaugums gan netiek prognozēts. Lēto importēto kartupeļu dēļ motivācija pašiem audzēt samazinās – veikalos tie bieži pieejami par ļoti zemu cenu, kas daudzus attur no papildu darba savā dārzā.
Tikmēr pieaug arī sēklas kartupeļu cena – šogad tā kāpusi par aptuveni 5%. Augošo izmaksu dēļ daļa lauksaimnieku varētu izvēlēties nesertificētu sēklu, lai ietaupītu.
Vienlaikus mainās arī patēriņa paradumi – kopējais kartupeļu patēriņš Latvijā samazinās, bet pieaug to apjoms, kas tiek nodots pārstrādei, īpaši čipsu un cietes ražošanai. Nozarē prognozē, ka šī tendence turpināsies, jo pārstrādes uzņēmumi plāno attīstību.
Tomēr jaunās sezonas perspektīvas joprojām ir neskaidras. Kā norāda audzētāji, cenu ietekmē daudzi faktori – no degvielas izmaksām līdz ģeopolitiskajai situācijai. “Šobrīd situāciju var raksturot vienā vārdā – nenoteiktība,” atzīst kartupeļu audzētājs Ilgvars Krūmiņš.