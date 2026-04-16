Praktiski padomi mājokļa kārtošanā - nelieli ieradumi, kas palīdz ātrāk ieviest kārtību
Brīvdienās vajadzētu atpūsties pēc darba nedēļas, tomēr daudzi jau piektdienā sāk veidot sarakstu ar mājas darbiem, kas jāpaveic. Interjera dizainers iesaka dažus vienkāršus, bet efektīvus ieradumus, kas palīdzēs ātrāk sakārtot mājokli un iegūt vairāk laika atpūtai.
Ir izpētīts, ka vairāk nekā trešā daļa Latvijas iedzīvotāju (38 %) emocionāli jūtas labāk tīrā un kārtīgā mājoklī, taču uzkopšanai nevajadzētu pārvērsties par projektu, kas aizņem visas brīvdienas.
“Nereti piektdienas vakarā paraugoties apkārt savā mājoklī, mēs sajūtam trauksmi – pat tad, ja viss ir tīrs. Viens no galvenajiem iemesliem tam ir tā sauktais vizuālais troksnis: kad vietas un virsmas ir pieblīvētas ar skatienu piesaistošiem priekšmetiem, kuri bieži vien neatrodas savā īstajā vietā. Labā ziņa gan ir tā, ka tieši vizuālā trokšņa gadījumā pat nelieli pūliņi var radīt manāmu atšķirību, atjaunojot mājīgumu un vieglumu interjerā,” saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus.
Neliela viltība vizuālā trokšņa mazināšanai
Interjera dizainers uzsver, ka nekārtības iespaidu visbiežāk rada ikdienas sīkumi, kuri pamazām sāk izplesties pa visu mājokli, ja tiem nav ierādīta konkrēta vieta. Tāpēc viņš iesaka turēt sīkākus, bet svarīgus priekšmetus – atslēgas, austiņas un matu aksesuārus – īpašās kastēs vai traukos. Pat tad, ja šīs kastes vai trauki būs redzamā vietā, interjers ar tiem tomēr izskatīsies estētiskāks un pārdomātāks.
Viņš iesaka šo vienkāršo, taču efektīvo paņēmienu izmantot ne tikai priekšnamā atslēgu glabāšanai, bet arī virtuvē un vannasistabā. Piemēram, ja eļļas pudeles vai garšvielu trauciņi būs salikti uz gaumīgas paplātes, tie izskatīsies kārtīgāk, taču joprojām būs viegli aizsniedzami, turklāt būs arī vieglāk notīrīt darba virsmu. Savukārt pīts groziņš matu sprādzēm gādās, lai tās netiktu izkaisītas pa visu māju.
Kārtīgāks mājoklis no pirmā soļa pār slieksni
Interjera dizainers norāda, ka viena no visbiežāk izmantotajām telpām mājoklī ir priekšnams, kur jāatrod vieta visu mājas iemītnieku virsdrēbēm, apaviem un vēl daudzām citām mantām. Lai šī zona izskatītos kārtīgāka un mierīgāka, D. Rimkus iesaka pieiet radoši un padomāt ne tikai par ierastajiem pakaramajiem.
“Saliekot pakaramos dažādos augstumos, var izveidot praktisku risinājumu ne tikai virsdrēbēm, bet arī somām, mugursomām un lietussargiem. Savukārt, pieliekot virs apavu skapīša perforēto dēli, pie kura var stiprināt nelielus āķus, klipšus un trauciņus, var izveidot patiesi ērtu mantu glabāšanas sistēmu, kur sava vieta atradīsies gan atslēgām, gan saulesbrillēm, gan lādētājiem, gan citiem sīkumiem,” saka interjera dizainers.
Retāk valkātus apavus viņš iesaka glabāt apavu plauktos vai skapīšos, bet ikdienā lietotos salikt uz īpaša paliktņa. Tas īpaši noder, uzkopjot grīdu, jo ļaus to pasargāt no laika gaitā sanestajiem netīrumiem un slapjuma lietus laikā.
Revīzija ledusskapī
Pirms jaunas nedēļas sākuma ir vērts ielūkoties arī ledusskapī. IKEA Baltijas valstīs veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka 47 % Latvijas iedzīvotāju gatavošanas reizēs pagatavo pietiekami daudz ēdiena, lai daļa paliktu pāri arī nākamajai dienai. Tas ir lieliski, ja vien ēdiens pēc tam nepazūd ledusskapja dzīlēs. Regulāri pārbaudot ledusskapja saturu, varam labāk izmantot to, kas mums jau ir, turklāt gūstam iedvesmu jaunām receptēm, izmantojot tos produktus, kas ir mājās. Ļoti noderīgi ir caurspīdīgi trauki ar vāku – tajos ēdiens ir viegli redzams, tā aromāts neizplatās pa visu ledusskapi, un uzreiz zinām, ko nākamajā dienā varēsim baudīt pusdienās.
Pienākumu sadale ģimenē
Visa mājokļa sakārtošana prasa lielu darbu, tomēr to var sadalīt ģimenes locekļu starpā, savus darbiņus piešķirot pat pašiem jaunākajiem.
“Bērniem kārtošana var pat pārtapt aizraujošā spēlē un iespējā no jauna atklāt savas rotaļlietas. Lai istaba būtu kārtīgāka un katrai lietai varētu vieglāk atrast vietu, ir noderīgi šķirot rotaļlietas pēc veida: iemīļotākās mīkstās mantas var salikt plauktā, bet sīkākas lietas, piemēram, klucīšus un konstruktorus kārtot kastēs. Kad nepieciešams, rotaļlietas var viegli paņemt, bet pēcāk atkal ātri nolikt atpakaļ,” saka Rimkus.