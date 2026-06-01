Kulberga birojam pievienojas četri padomnieki
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) birojam pievienojas četri padomnieki - Mārtiņš Brencis, Elīna Šverna, Krišs Lipšāns un Krists Avots.
Ministru prezidenta padomnieks valsts pārvaldes jautājumos būs Brencis, bet padomniece komunikācijas jautājumos būs Šverna.
Savukārt ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos būs Lipšāns, bet ārštata padomnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un vēlēšanu jautājumos būs Avots.
Tāpat Ministru prezidenta birojā darbu turpina padomnieks ārlietu jautājumos Ivars Liepnieks, padomnieks Eiropas Savienības jautājumos Salvis Draviņš un konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne. Ministru prezidenta biroju vada Mareks Gruškevičs.
Jau ziņots, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Nauris Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis.
Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Kulbergam uzticēja veidot jaunu valdību pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Siliņa.