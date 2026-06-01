Irānas medijs: Teherāna apturējusi sarunas ar ASV
Irāna pirmdien miera sarunās ar ASV pārtraukusi ziņojumu apmaiņu ar sarunu vidutājiem, vēsta Irānas ziņu aģentūra "Tasnim".
"Ņemot vērā cionistu režīma [Izraēlas] nepārtrauktos noziegumus Libānā un ņemot vērā, ka Libāna bija viens no pamiera priekšnoteikumiem un ka šis pamiers tagad ir pārkāpts visās frontēs, arī Libānā, Irānas sarunu grupa pārtrauc dialogu un tekstu apmaiņu ar vidutāju starpniecību," ziņo "Tasnim".
Irāna kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai pieprasa "nekavējoties pārtraukt" Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraēlas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Libānā, vēsta medijs.
"Tasnim" arī ziņo, ka Irāna un tās sabiedrotie ir "apņēmušies pilnībā bloķēt Hormuza šaurumu un aktivizēt citas frontes, arī Bābelmandebas šaurumā", kas savieno Sarkano jūru un Adenas līci.
Irānas sabiedrotie Jemenas hutieši iepriekš ir uzbrukuši kuģiem Bābelmandebā un tuvējos ūdeņos, liekot kuģiem izvēlēties apkārtceļu ap Āfriku.
Pakistāna bijusi galvenā starpniece sarunās starp Vašingtonu un Teherānu.
Uguns pārtraukšana ir spēkā kopš 8. aprīļa, un, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem, tā ir saglabājusies.