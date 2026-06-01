Liepājas muzejs pāriet uz vasaras darba laiku
No 1. jūnija līdz 31. augustam Liepājas muzejs un tā struktūrvienības pagarinātā darba laikā piedāvā plašāku pieejamību un vasaras programmu ar jaunām izstādēm, meistarklasēm un pasākumiem. Apmeklētājus gaida gan pastāvīgās ekspozīcijas, gan spilgtas tematiski atšķirīgas izstādes Hoijeres kundzes viesu namā un Liepājas okupācijas muzejā.
Sākoties aktīvajai vasaras tūrisma sezonai, no 1. jūnija līdz 31. augustam mainīts Liepājas muzeja un tā struktūrvienību darba laiks, nodrošinot plašākas iespējas apmeklēt muzeju gan liepājniekiem, gan pilsētas viesiem.
No jūnija Liepājas muzejs Kūrmājas pr. 16/18 būs atvērts katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00 bez brīvdienām.
Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams” Kungu ielā 24 apmeklētājiem būs pieejams no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 10.00 līdz 18.00, savukārt Liepājas okupācijas muzejs K. Ukstiņa ielā 7/9 turpinās darbu no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 10.00 līdz 18.00.
Vasaras sezonā muzejs piedāvā ne tikai iepazīt Liepājas un tās apkārtnes vēsturi pastāvīgajās ekspozīcijās, bet arī apskatīt aktuālās izstādes dažādās muzeja telpās, apmeklēt meistarklases un citus pasākumus.
Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē skatāma franču mākslinieces Martinas Lafonas (Martine Lafon) izstāde “Kur saulīte ziemu tek/ Là Où le Soleil Roule en Hiver”, kuras centrā ir sarkanās krāsas simbolika Kurzemes kultūras mantojumā. Savukārt muzeja anfilādē apskatāma Baibas Ābelītes personālizstāde “Metropoles mutācija”, kas caur daudzslāņainām kompozīcijām pēta pilsētvides ritmu, pārmaiņas un urbānās telpas transformāciju.
Tikmēr Hoijeres kundzes viesu namā līdz 30. augustam skatāma izstāde “No bērnības līdz buduāram: lelles sieviešu pasaulē”, kurā eksponēta daļa no leļļu meistares, mākslinieces un kolekcionāres Tamāras Čudnovskas kolekcijas. Izstāde piedāvā iepazīt vēsturiskās porcelāna rotaļu lelles, buduāra lelles un porcelāna puslelles no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta pirmajai trešdaļai, atklājot Eiropas leļļu tradīcijas, restaurācijas mākslu un laikmeta estētiku.
Liepājas okupācijas muzejā šobrīd skatāma izstāde “Otrā pasaules kara pirmie postījumi Liepājā. 1941. gada 22.–29. jūnijs”, kas pievēršas kara pirmajām dienām Liepājā un to ietekmei uz pilsētu un tās iedzīvotājiem.
Plašāku muzeja pieejamību vasaras sezonā palīdz nodrošināt sadarbība ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūru “Nodarbinātības projekti” un Nodarbinātības valsts aģentūru. Skolēni vasaras mēnešos iesaistās muzeja ikdienas darbā, palīdzot apmeklētāju apkalpošanā un ekspozīciju uzraudzībā, vienlaikus gūstot pirmo darba pieredzi kultūras vidē.