Laivošana Babītes ezerā patlaban atļauta tikai Centrālā sezonas lieguma ziemeļu daļā
Lai gan šodien dabas liegumā "Babītes ezers" sākas laivošanas sezona, tā ezerā pašlaik ir atļauta tikai Centrālā sezonas lieguma ziemeļu daļā, informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzsver vecākā komunikācijas speciāliste Baiba Ralle.
Visā pārējā ezera teritorijā putnu mazuļu aizsardzībai joprojām ir spēkā stingri sezonālie liegumi. Tā kā pavasara ledus dēļ brīdinājuma zīmju dabā pašlaik nav, DAP aicina laivotājus un makšķerniekus pirms došanās ūdenī rūpīgi izpētīt ezera zonējuma karti un strikti ievērot sarkano boju robežas.
Līdz ar 1. jūniju ezerā tiek atcelts arī aizliegums uzturēties diennakts tumšajā laikā, taču iedzīvotājiem jāņem vērā, ka vēl arvien spēkā ir pārvietošanās un uzturēšanās aizliegums, proti, līdz 30. jūnijam - Centrālā sezonas lieguma dienvidu daļā ūdensputnu ligzdošanas un pavasara migrācijas atpūtas nodrošināšanai un Spuņņupes sezonas liegumā lielo ķīru ligzdošanas, perēšanas un spalvu mešanas aizsardzībai.
Līdz 31. jūlijam pārvietošanās un uzturēšanās aizliegums spēkā arī Gātes sezonas liegumā ūdensputnu spalvu mešanas periodā.
Visu gadu, izņemot ledus periodu, aizliegums spēkā ir stingrā režīma zonā.
Lai papildus dabā izvietotajām bojām palīdzētu ezera apmeklētājiem orientēties, DAP aicina izmantot arī mobilo lietotni "Mana cope". Tās sadaļā "Kur copēt?" pieejama interaktīva karte, kas, izmantojot GPS datus, reāllaikā parāda lietotāja atrašanās vietu attiecībā pret lieguma robežām. Detalizēta informācija par zonējumu un ierobežojumiem pieejama dabas lieguma individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.
Visā dabas lieguma teritorijā aizliegta arī pļavu pļaušana un krūmu ciršana, lai pasargātu pļavās ligzdojošos putnus.
"Dabas liegums "Babītes ezers" ir starptautiski atzīta Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija "Natura 2000", kas dibināts 1957. gadā, sākotnēji kā ornitoloģiskais liegums ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzībai. Tas ir viens no nedaudzajiem lagūnezeriem Latvijā, eitrofs ezers ar bagātīgām parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem. Ezera teritorijā atrodas dabas daudzveidībai vērtīgās mitrās pļavas, kas ir Zemgalē saglabājušās tikai atsevišķos mazos fragmentos, galvenokārt - gar Lielupi. Šeit konstatētas tādas retas un īpaši aizsargājamas putnu sugas kā pļavu lija, lauku lija, gugatnis, grieze un purva tilbīte, atgādina DAP speciālisti.