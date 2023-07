Dažas svaigas idejas, kā mājokļa interjeram piešķirt īpašu "odziņu"

Vadošā mājokļu attīstītāja "Bonava Latvija" eksperti apkopojuši vienkāršas un svaigas idejas, kā interjeram piešķirt unikālu "odziņu".

Zemi plaukti, kas nepārsniedz palodzes līmeni

Nav iespaidīgas grāmatu kolekcijas, bet gribi, lai mājoklī būtu jūtama grāmatu klātbūtne? Iespējams, īstais risinājums ir zemi grāmatplaukti – vienstāva risinājums, kas augstumā nepārsniedz palodzes līmeni. Tos ir ērti iekļaut interjerā, atstājot pie sienām daudz brīvas vietas mākslas darbiem un vienlaikus radot elegantu kopiespaidu, turklāt šādiem plauktiem ir viegli piekļūt.

Slēgtos plauktos var uzglabāt dažādas mantas, bet to virsmas – pielāgot sēdēšanai kā solus ar mīkstiem spilveniem, kas savukārt kalpo kā košs interjera akcents. Raksturu telpai piešķirs arī citi neparastas formas vai izkārtojuma grāmatplaukti, piemēram ar atšķirīga augstuma un platuma plauktu nodalījumiem.

Vēl viens veids, kā padarīt telpu oriģinālu, ir spēlēties ar grāmatu vāku krāsām: kaut arī pēc grāmatu muguriņu krāsām sakārtoti plaukti bija modē pirms vairākiem gadiem, ir vērts ļaut fantāzijai lidot un veidot interesantus krāsu salikumus, pārejas vai akcentus – piemēram, viena sarkana grāmata starp vairākām melnām vai pelēkām.

Patīk gleznas? Ņem talkā tapetes!

Attieksme pret akcenta sienām mēdz būt neviennozīmīga – it īpaši mazās telpās, kur dramatiska, spilgta vai tumša siena var šķist pārāk smagnēja. Bet pret gleznām pie sienas parasti nevienam iebildumu nav. Apvieno šos abus elementus – lai tapetes kļūst par tavu jauno gleznu! Izvēlies kaut ko patiešām sevišķu un ierāmē lielu tapešu fragmentu kā gleznu vai atstāj to neierāmētu, taču nelīmē uz visas sienas.

Ģeometriski vai telpiski ornamenti, krāšņi putni, puķes un veselas ainavas, parketa imitācija – jebkuras tapetes, kas piesaista skatienu, var kļūt par tavu jauno interjera akcentu. Tas ir arī labs risinājums, ja kādas tapetes īpaši iekritušas sirdī, bet maksā pārāk dārgi, lai ar tām noklātu visas sienas. Šādam akcenta nolūkam noderīgas ir viegli noņemamas tapetes, lai tava mākslas "ekspozīcija" būtu viegli maināma.

Griesti kā pārsteigums

Spogulis, metāla plāksnes, nopulēts apmetums, flīzes, ģipša rozes, griesti vienā krāsā ar sienām, sijas, dažādu gaismekļu parāde? Viss, kas padara griestus par galveno akcentu telpā, ir neparasts, unikāls un neaizmirstams. Īstais risinājums gan rūpīgi jāpārdomā, jo šādu akcentu nebūs tik viegli nomainīt. Griestu izcelšana ir viena no drosmīgākajām interjera dizaina idejām, jo griesti ir viena no lielākajām virsmām telpā un var novērst uzmanību no citiem telpas elementiem.

Lielisks risinājums ir griesti, kuros atspīd pārējā telpa, dodot tai vizuālu plašumu, – no viegla atspīduma gludos materiālos līdz spoguļgriestiem. Daudz spoguļu, arī uz sienām, vispār ir lielisks risinājums, it sevišķi tumšākās telpās, jo ne tikai vizuāli paplašina, bet arī atstaro papildu gaismu un padara kopējo iespaidu vieglāku, caurspīdīgāku, mirdzošāku.