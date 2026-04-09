Kādus dārza darbus sākt jau aprīlī? Māca dārzkopības eksperte Solvita Zeipiņa
Līdz ar pavasara iestāšanos daudzi dārzkopības entuziasti steidz plānot jauno sezonu un domāt par pirmajiem darbiem savā piemājas dārzā, siltumnīcā vai uz balkona. Tomēr aprīlī ir svarīgi būt piesardzīgiem un izvairīties no pārsteidzīgiem lēmumiem, kas vēlāk var ietekmēt augu veselību un ražas kvalitāti.
Lai noskaidrotu, kādus dārza darbus ieteicams veikt šomēnes un ko labāk atlikt uz vēlāku, tirdzniecības centrs internetā 220.lv kopā ar Dārzkopības institūta pētnieci Solvitu Zeipiņu apkopo praktiskus ieteikumus veiksmīgam dārza sezonas sākumam.
Aprīlis ir piemērots laiks, lai sagatavotos jaunajai dārza sezonai, taču ir svarīgi saglabāt pacietību, jo ne viss, kas šķiet paveicams pavasara sākumā, augiem patiesībā nāk par labu.
“Jāatceras, ka aprīlī naktīs joprojām iespējamas stipras salnas un tieši krasās temperatūras svārstības šajā laikā augiem var nodarīt vislielāko kaitējumu. Arī ar sēju atklātā augsnē nevajadzētu steigties – lai gan dienas mēdz būt siltas, augsne nereti vēl ir pārāk auksta, un šādos apstākļos iesētās sēklas var nevis dīgt, bet gan sākt pūt,” norāda Dārzkopības institūta pētniece Solvita Zeipiņa.
Vispirms sākt ar dārza sakopšanu un sagatavošanu sējas sezonai
Pavasaris ir īstais brīdis, lai paveiktu svarīgākos sagatavošanās un plānošanas darbus jaunajai sējas sezonai – izšķirotu un pārbaudītu agrāk iegādātās sēklas, kā arī sagādātu vēl nepieciešamās. “Izvēloties sēklu šķirnes, būtiski saprast savas vēlmes un to, kādam mērķim konkrētais augs tiks audzēts – tūlītējam patēriņam, uzglabāšanai vai pārstrādei,” skaidro S. Zeipiņa.
Vēl viens nozīmīgs pavasara uzdevums ir dārza sakopšana un profilakse – pērno lapu sagrābšana, augu atlieku savākšana, kā arī podu, kastu un siltumnīcas dezinfekcija. Tas palīdzēs arī mazināt slimību un kaitēkļu izplatības risku jaunajā sezonā.
Tāpat ieteicams veikt dārza inventarizāciju. Pirms sezonas vērts pārliecināties, vai darba kārtībā ir lāpstas, grābekļi, šķēres, lejkannas, sēšanas trauki un citi nepieciešamie piederumi, un vajadzības gadījumā tos papildināt vai atjaunot. “Ja dārzā ir siltumnīca, aprīlis ir piemērots laiks tās sagatavošanai jaunajai sezonai, un labvēlīgos apstākļos tajā jau var sēt zaļumus vai redīsus agrajai ražai. Pirms tam ieteicams siltumnīcu izmazgāt, lai nodrošinātu augiem vairāk gaismas. Savukārt augļu kokiem un ogulājiem šis ir piemērots brīdis veco un bojāto zaru izgriešanai, tādējādi ne tikai sakopjot dārzu, bet arī veicinot sekmīgāku ražas veidošanos,” norāda eksperte.
Kādus stādus var jau aprīlī iesēt kastītēs, lai vēlāk pārnestu uz dārzu?
Lai gan pavasara sākumā bieži gribas ātri piepildīt palodzes ar dēstu kastītēm, eksperte aicina nesteigties un rūpīgi izvērtēt sēšanas laiku. Viņa atgādina, ka dēstu audzēšanā ļoti svarīga ir gaisma, tāpēc pārāk agri iesēti augi var izstīdzēt un kļūt vāji.
Turpina S. Zeipiņa: “Līdz ar pirmajām pavasara pazīmēm daudzi steidz sākt dēstu audzēšanu, piepildot palodzes ar sēklu kastītēm. Tomēr būtiski ir ievērot uz sēklu paciņām norādītos sējas termiņus, jo pārāk agri iesēti augi bieži izstīdzē, novājinās un kad tie būtu gatavi izstādīšanas brīdim, tiem vēl nav piemērotu augšanas apstākļu.”
Viņa norāda, ka aprīlī var dēstiem sēt papriku, puravus, sakņu selerijas un garšaugus, kas aug lēnāk, piemēram, majorānu vai timiānu. “Svarīgi ņemt vērā, ka tomātu dēstu audzēšanas laiks atšķiras atkarībā no to paredzētās audzēšanas vietas – siltumnīcā vai uz lauka. Tomātiem to izstādīšanai nepieciešamas aptuveni 55 līdz 60 dienas,” piebilst eksperte.
Kā izvēlēties podus un kastes balkonam?
Plānojot sezonu uz balkona, īpaša uzmanība jāpievērš piemērotu trauku izvēlei. Viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir poda vai kastes apakšā esoši caurumi, kas nodrošina drenāžu un ļauj liekajam ūdenim notecēt. Pretējā gadījumā augu saknes var ciest no pārmērīga mitruma.
Svarīgi izvēlēties arī piemērota izmēra traukus. Piemēram, tomātu audzēšanai nepieciešams vismaz 10 litru pods, savukārt paprikai, gurķiem un lielākām puķēm piemēroti būs 3 līdz 5 litru trauki. Eksperte piebilst, ka nozīme var būt arī trauka krāsai – tumši podi saulē uzkarst ātrāk, un karstās dienās tas var pārlieku sakarsēt augu saknes.
Zelta likums, pārnesot stādus uz siltumnīcu
Lai stādi pēc pārnešanas uz siltumnīcu veiksmīgi ieaugtos, tos pirms tam ieteicams rūpīgi norūdīt. Aptuveni nedēļu pirms izstādīšanas augus var sākt pakāpeniski pieradināt pie jaunajiem apstākļiem, uz dažām stundām iznesot tos siltumnīcā. Vislabāk to darīt mākoņainā laikā, nevis tiešos saules staros.
S. Zeipiņa uzsver, ka siltumnīcā stādus vajadzētu izstādīt tikai tad, kad nakts temperatūra stabili turas virs +10 grādiem. Tieši pakāpeniska pieradināšana un piemērota temperatūra ir svarīgākie priekšnoteikumi, lai augi pēc pārstādīšanas nepiedzīvotu stresu.
Kā laikus pasargāt augus no kaitēkļiem?
Eksperte skaidro, ka papildus dārza iekārtošanai un pirmajiem stādiem jau pavasara sākumā iespējams paveikt arī vairākus profilaktiskus darbus, kas sezonas laikā palīdzēs samazināt problēmas ar kaitēkļiem un slimībām.
Turpina S. Zeipiņa: “Siltumnīcās ieteicams veikt dezinfekciju, tās izmazgājot ar ziepjūdeni vai speciālu dezinfekcijas līdzekli. Tāpat vērts nomazgāt un dezinficēt arī podiņus, kastes un citus stādu audzēšanai paredzētos traukus. Tikmēr dārzā ieteicams sagrābt pērnās lapas un savākt citas augu atliekas. Ja iespējams, tās labāk izvākt no dārza vai sadedzināt, nevis atstāt turpat, jo tajās var pārziemot slimību ierosinātāji vai kaitēkļi.”