Augļu dārzā: kuras ir labākās ziemas ābolu šķirnes?
Baudīt ābolus gribas ne tikai vasaras vidū un rudens sākumā, bet arī vēlā rudenī un ziemā, tāpēc ir radītas ziemas ābolu šķirnes. Ziemas āboli ienākas pašās rudens beigās, un tos noņem no kokiem, kad augļi vēl nav pilnībā nogatavojušies. Šie āboli pamazām nogatavojas glabātavā vai pagrabā, un tos var ēst visu ziemu un pat vēl pavasarī.
‘Beforest’. Samērā sena, bet labi pārbaudīta ziemas ābolu šķirne. Augļi vidēja izmēra, sarkanīgi svītraini, sulīgi, saldi.
‘Aļesja’. Patiks tiem, kuriem garšo senās šķirnes ‘Serinka’ āboli. Atšķirībā no ‘Serinka’ jaunā šķirne nav pakļauta daudzām slimībām. Augļi labi uzglabājas pat parastā pagrabā. Āboli tumši sarkani, nedaudz plakani, stingri, sulīgi, saldskābi.
‘Monta’. Veidota, krustojot šķirnes ‘Liberty’ un ‘Iedzēnu’. Augļi ienākas ļoti vēlu, tie ir sarkani un sulīgi. Ābele izturīga pret dažādiem kraupja paveidiem.
‘Filippa’. Agra ziemas ābolu šķirne. Jāseko līdzi, lai āboli jau kokā nenogatavojas un nesāk birt. Āboli lieli, dzelteni, ar sārtumu saules pusē, sulīgi un gardi. Vāc septembra sākumā, glabājas līdz pat februārim.
‘Bogatir’. Pēc garšas ir līdzīgi šķirnei ‘Antonovka’. Āboli lieli, dzelteni, ļoti stingri, saldskābi. Labi glabājas līdz pavasarim – martam, aprīlim.