Gardāk nekā veikalā: mutē kūstoša halva
Veikalā vai tirgū halvu netrūkst – var izvēlēties tīkamāko no neskaitāmiem veidiem. Bet halvu vari pagatavot arī mājās, un tici – tā būs nesalīdzināmi gardāka.
Turklāt skaidri zināsi, ka rieksti, ko liksi halvā, būs kvalitatīvi, kas ir ļoti būtiski.
Riekstu halva
1 kg cukura
3 nepilnas glāzes ļoti smalki samaltu valriekstu
1 ½ glāzes ļoti smalki samaltu zemesriekstu
1 ½ glāzes smalki samaltu pistāciju
1 glāze ūdens
1. Platā, seklā katlā vāri ūdeni ar cukuru, līdz izveidojas sīrupaina konsistence.
2. Nepārtraukti maisot, pakāpeniski un ļoti lēnām (aptuveni 10 minūtes) pievieno valriekstus un zemesriekstus.
3. Maisījumu iepildi piemērotā traukā – tādā, kur halva veido aptuveni 2 cm biezu kārtu. Vienmērīgi pārber ar pistācijām un pieplacini.
4. Ļauj, lai 10 minūtes dziest, tad sagriez mazos gabaliņos. Ja pārāk atdzisīs, halva ļoti sacietēs un būs grūti sagriezt.
Mandeļu halva
250 g mandeļu bez miziņas
½ glāzes riekstu eļļas
50 g sezama pastas (gatavas)
50 g medus
½ tējk. sāls
1. Mandeles kopā ar eļļu liec blenderī un sastrādā biezenī. Pievieno sāli un sezama pastu.
2. Iemaisi medu. Maisījumam jābūt stingram; ja tas ir pašķidrs, pievieno vēl sezama pastu.
3. Pildi traukā ar vāku un ieliec ledusskapī, lai sacietē. Lai iegūtu izsmalcinātāku garšu, pirms likšanas ledusskapī iemaisi šokolādes vai kokosriekstu skaidiņas.