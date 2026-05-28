Pēdējā maija nedēļas nogalē Varakļānos, Rīgā un Liepājas apkaimē būs izmaiņas reģionālo autobusu reisos
Nedēļas nogalē iedzīvotāji aicināti rēķināties ar iespējamu reģionālo autobusu reisu kavēšanos un īslaicīgi slēgtām pieturām vairākās publisko pasākumu norises vietās — Rīgā “Toyota” velomaratona laikā, Liepājas apkārtnē Kurzemes rallija laikā, kā arī Varakļānos velomaratona norises laikā.
Piektdien un sestdien, 29. un 30. maijā, Kurzemes rallija 2026 laikā nevarēs izmantot divas reģionālo autobusu pieturas šādos reisos:
- 29. maijā pieturu “Liepieni” maršruta nr. 6785 Liepāja–Bernāti–Liepieni–Šuķene–Akmentiņi vakara reisā (pieturā būtu jāpiestāj plkst. 19.01),
- 30. maijā pieturu "Vecpils", jo tā tiks pārcelta uz krustojumu pie Dižlāņu Elkas kalna, maršruta nr. 6916 Liepāja (Siena tirgus)–Durbes centrs–Vecpils pusdienlaika reisā (pieturā būtu jāpiestāj plkst. 12.36) un maršruta nr. 6916 Vecpils–Durbes centrs–Liepāja (Kuršu iela) pusdienlaika reisā (pieturā būtu jāpiestāj plkst. 12.50).
Pasākuma organizētāji nodrošinās pagaidu pieturas atpazīšanas vietu un ievietos informāciju savos sociālajos medijos.
Sestdien, 30. maijā, Varakļānos notiks tradicionālais velobrauciens un daļēji tiks ierobežota satiksme, kas ietekmēs arī reģionālo autobusu kustību. Laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.30 nebūs pieejama reģionālo autobusu pietura “Siliņš” un autobusi apbrauks pasākuma norises vietu – Rīgas ielu.
Svētdien, 31. maijā, Rīgā norisināsies “Toyota” velomaratons un satiksmes ierobežojumu dēļ no plkst. 11.30 līdz plkst. 16.30 reģionālie autobusi izmantos apvedceļus, tāpēc iedzīvotāji nevarēs izmantot vairākas pieturas: virzienā no centra – “Balvu iela”, “Atpūtas centrs “Lido””, “Lejupes iela”, atsevišķiem reisiem centra virzienā (ja nevarēs braukt pāri Salu tiltam) – “Šautuves iela”, “Lucavsala”, kā arī pieturas “Mūkusalas rotācijas aplis” un “Mūkusala”.