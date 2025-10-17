Iesaka restorāna "Ferma" konditore: rudens deserti - ķirbja pīrāgs, saldie kabaču spring rolls un ābolu Šarlote
Restorāna “Ferma” konditore un “Restorānu servisa skolas” pasniedzēja Valērija Čudova dalās rudenīgās desertu receptēs, ko ir viegli pagatavot mājās un kas sasildīs pat vēsākajā rudens vakarā.
Katram gadalaikam ir raksturīgas savas garšas, tai skaitā arī sastāvdaļas, ko pievienojam saldajiem ēdieniem. Vasaras aukstos un atsvaidzinošos desertus nomaina siltas un sātīgākas kūkas, pīrāgi un sacepumi, kas ienes mājās kanēļa, vaniļas un ceptu ābolu aromātu.
“Rudens garšas man ir īpašas, jo nevienā citā sezonā nav tik daudz nupat novāktu, svaigu dabas produktu – ābolu, bumbieru, plūmju, ķirbju, brūkleņu, dzērveņu, smiltsērkšķu u.c. Parasti šajā gadalaikā gan man, gan, kā esmu novērojusi, arī restorāna viesiem, kārojas deserti, kas sasilda – aromātiski, vairāk sātīgi, bet ne smagi, ar izteiktāku garšu,” stāsta Valērija.
Viņa piebilst, ka rudens virtuvē ienes ne tikai bagātīgas garšas, bet arī izteiktas krāsas – oranžo, dzintara krāsu, sarkano, zeltaino, zaļo un citas.
Būtiski, ka vēsā un mitrā laikā arī smaržas saglabājas ilgāk un šķiet izteiktākas, tāpēc iedzīvotāji tām pievērš lielāku uzmanību. Turklāt pamatā garšas uztvere cilvēkam nāk no ožas, tāpēc konditorejā ir svarīgi, lai ēdiena aromāts būtu sabalansēts, radītu patīkamas asociācijas un, protams, arī garšu. Tāpēc šajā gadalaikā desertiem var pievienot kanēli, ingveru vai muskatriekstu, kas padarīs to “siltāku” un maigāku.
Tāpat konditorejā arvien populārāka kļūst vienkāršība šķīvī, proti, lai cilvēks, redzot ēdienu, saprot, kas viņam ir servēts. Nav nepieciešams pievienot desmitiem sastāvdaļu, lai ēdiens izdotos; galvenais ir smarža, garša un sastāvdaļu balanss.
Ko iesākt ar novākto ražu – āboliem, bumbieriem vai ķirbjiem?
Ķirbju kūka
“Arī ķirbis un kabacis tiek plaši izmantoti desertu pasaulē, jo no tiem var pagatavot kēksiņus, siera kūku vai saldi rudenīgos spring roll. Nupat gatavoju ķirbja kūku, kas garšoja gan man, gan maniem kolēģiem, gan arī rudens desertu meistarklases apmeklētājiem. Tā izskatās labi, ir ātri un viegli pagatavojama,” saka konditore.
Ķirbju kūkas pagatavošanai vajadzēs formiņu ar izmēru 25 x 3,5 cm, 200 g miltu, četrus g cepamā pulvera, šķipsniņu sāls, 60 g pūdercukura, 100 g sviesta un vienu olu. Savukārt pildījuma pagatavošanai būs nepieciešami 600 g ķirbju biezeņa (bez lieka šķidruma: lai tas neveidotos, ķirbi var sagriezt un ielikt mikroviļņu krāsnī uz aptuveni 10 minūtēm. Pēc tam tas jāsablenderē), 200 g krēmsiera, 150 g cukura, divas olas, 30 g cietes, šķipsniņas sāls, apelsīna miziņa, ¼ tējkarotes kanēļa, ½ tējkarotes ingvera un šķipsniņa muskatrieksta.
Vispirms uztaisa mīklu no norādītajām sastāvdaļām, izrullē, ieklāj formiņā, nostiprina ar mīklu maliņas, lai pildījums neiztek. Pēc tam tajā ielej pildījumu un liek cepeškrāsnī, kas ir uzkarsēta līdz 160 grādiem. Cep aptuveni 30 līdz 40 minūtes. Pēc tam var izdekorēt gan ar dažādām ogām, gan putukrējumu, gan arī ēst bez pievienotiem dekorēšanas elementiem.
Šarlotes kūka
Savukārt no āboliem var pagatavot ābolu pīrāgu, drumstalkūku vai klasisko Šarlotes kūku. “No šīm visvieglāk un ātrāk var pagatavot tieši Šarlotes kūku, un tā ir arī mana bērnības garša, jo bērnībā gatavoju to kopā ar mammu, izmantojot turpat dārzā pašu lasītus ābolus,” saka Valērija.
Šarlotes pagatavošanai būs nepieciešami pieci āboli, trīs olas, 150 g cukura, tējkarote vaniļas cukura, 120 g miltu, cepamais pulveris un kanēlis. Gatavojot mīklu, vispirms olas jāsaputo ar cukuru, un tikai pēc tam jāpievieno milti un garšvielas.
Pēc tam cepamforma jāiesmērē ar sviestu, uz tās jāizkārto sagriezti āboli, tad jāuzlej mīkla, atkal jāizkārto āboli, tad vēlreiz mīkla, āboli un mīkla. Krāsns jāuzsilda līdz 180 grādiem, jāieliek tajā pīrāgs un jācep aptuveni 30 minūtes, līdz virspuse ir zeltaina un pīrāgs “paceļas”. Silta Šarlote labi garšo kopā ar vaniļas saldējumu.
Lai šis pīrāgs būtu vieglāks, daļu miltu var aizstāt ar mandeļu miltiem, bet ābolu vietā var pievienot bumbierus.
Rudenīgie spring rolls
To pagatavošanai nepieciešams kabacis, krēmsiers, kanēlis, cukurs, rīvmaize, ola un eļļa. Vispirms nedaudz jāapcep kabacis, kas sagriezts plānās šķēlītēs, tad tas jāiesmērē ar krēmsieru, kas sajaukts ar kanēli un cukuru, un pēc tam jāsatin rullītī. Rullīši jāapviļā olā un pēc tam – rīvmaizē, kurai pievienots kanēlis un cukurs. Pēc tam rullītis jāliek fritēties eļļā.
Rudens garšvielas
Rudens desertos garšvielas ir izteiktākas, nekā, piemēram, vasaras vai pavasara desertos. “Šajā sezonā plaši izmantoju kanēli, muskatriekstu, ingveru, kardamonu un krustnagliņas. Piemēram, ingvers lieliski iederas kēksiņos un siera kūkās, kanēlis un muskatrieksts izceļ ķirbja saldumu, bet kardamons piešķir desertiem līdzsvaru starp saldo un pikanto. Kad māja smaržo pēc šīm garšvielām, pat tumšākais vakars liekas siltāks,” stāsta Valērija.
Rudens deserti viennozīmīgi var ienest īpašu mājīguma sajūtu ikvienā virtuvē, un reizēm laimes sajūtai pietiek vien ar karstu pīrāga gabaliņu un kopā būšanu.