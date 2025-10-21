Vai karstais saldējums kļūs par nākamo desertu hitu? Topmodele Taira Benksa domā, ka jā!
Bijusī supermodele, tagad uzņēmēja Taira Benksa, ir paziņojusi, ka laiž klajā karsto saldējumu. Ja brīnāties, kas tas īsti ir — neesat vienīgie.
Benksai pieder saldējuma uzņēmums “Smize & Dream”, kam ir veikals Austrālijā. Saskaņā ar informāciju uzņēmuma mājaslapā, ideja radusies par godu viņas mātei Kerolainai Londonai.
“Mammas smagā darba gados katru piektdienas vakaru pēc mājasdarbiem un vakariņām mums bija meiteņu vakars “Häagen-Dazs” saldējuma kafejnīcā Holivudā!” — raksta Benksa. “Kamēr savā baltajā Honda mēs laizījām šokolādes (viņas iecienīto) un kafijas (manu mīļāko) saldējumu, mamma, savā trakajā — labā — stilā, mani mācīja par mērķiem un sapņiem. Mēs smējāmies, raudājām un sapņojām savus vispārdrošākos sapņus... kopā.”
Pēc gadu desmitiem Benksa kļuvusi par zvaigzni, kas slavena ne tikai kā modele, bet arī kā šova “Amerikas nākamā topmodele” vadītāja.
Nesen viņa paziņoja par to, ko dēvē par “pasaulē pirmo karstā saldējuma pieredzi”. “Ne latte. Ne karstā šokolāde,” rakstīja Benksa sociālajos tīklos. “Bet tavas mīļākās saldējuma garšas pārvērstas šķidrumā. Karsts saldējums.”
Produkta nosaukums ir “Hot Mama”, un tas, šķiet, atgādina izkusušu saldējumu. Internets ir apjucis, un daudzi pat izturas vēsi pret šo produktu, kas, kā ziņots, drīzumā tiks laists klajā ASV.
Žurnāliste Džaja Saksena norāda, ka Benksai ir unikāla pieeja biznesam. Rakstā ar nosaukumu “Taira Benksa, lūdzu, paskaidro, ko tieši tu domā ar "karsts saldējums"", viņa atzīst, ka ir “pilnībā apburta”, bet “redz karsto saldējumu un vienlaikus jūt, ka viņai melo”.
Produkts ir tik jauns, ka vēl nav iekļauts uzņēmuma mājaslapā. Kāds lietotājs vaicājis, vai tas ir kaut kas līdzīgs siltam piena kokteilim, uz ko uzņēmums atbildējis: “Ne gluži.” Arī tādi varianti kā “izkusis saldējuma dzēriens” vai “vienkārši silts piens” tika noraidīti.
“Es vairs nesaprotu, kas vispār paliek pāri. Kādā brīdī atteikšanās paskaidrot klientiem, kas ir krūzē, kļūst par problēmu,” raksta Džaja Saksena.
Savukārt žurnāla “Parade” autore Lorena Mērfija skaidro, ka produkts “radīts kā izklaidējošs un interaktīvs gardums publikai”.
“Atšķirībā no tradicionālā saldējuma vai karstās šokolādes, tas apzināti tiek kults un sildīts, lai izveidotu krēmīgu, sapņainu konsistenci, ko var dzert no krūzes,” raksta Mērfija. “Plānotā produkta laišana klajā ASV šajā ziemā mērķē iepazīstināt amerikāņus ar šo unikālo deserta pieredzi, kas jau guvusi virālu atsaucību Austrālijā.”
Var droši prognozēt, ka pēc tā nonākšanas tirgū cilvēkiem radīsies vēl vairāk jautājumu nekā pirms tam.