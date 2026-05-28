Mamikins intervijā Minskā izceļas pēc pilnas programmas. Izteiktie apgalvojumi ir tik absurdi, ka... VIDEO
Latvijas krievu politiķis, bijušais žurnālists un kādreizējais Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas Andrejs Mamikins Minskā uzstājās ar īpašu runu, kurā pastāstīja, ka Latvijas valdību veido briti, bet visus ministrus vada geji.
Mamikins intervijā sāka ar to, ka jaunā Latvijas valdība esot izveidota Lielbritānijas vēstniecībā.
Pēc tam bijušais eiroparlamentārietis izdomāja versiju par to, ka "patiesais koalīcijas sabrukuma iemesls" it kā esot tas, ka Siliņas valdība nebija pietiekami agresīva pret Krieviju, un briti nolēmuši nomainīt iepriekšējos ministrus pret radikāļiem
Tālāk sākās vēl lielākas šausmas. Kādreizējais žurnālists pilnā nopietnībā pateica, ka Rīgā tagad aktīvi asfaltē visas ielas, lai pa tām varētu braukt militārā tehnika.
Cilvēks acīmredzot domā, ka tanki brauc tikai pa asfaltu. Pēc tam Mamikins ļoti dīvainā formā sāka atdarināt latviešu akcentu, kas nevienu tā īsti pat nesasmīdināja.
Un noslēgumā Mamikins apgalvoja, ka pie visa notiekošā vainīgi geji, kuri it kā pārvalda Latviju. Pēc Mamikina domām, geji tagad esot vispār visa mūsu valsts vadība.
Atgādināsim, ka Andrejs Mamikins bija Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas no 2014. līdz 2019. gadam, ievēlēts no partijas "Saskaņa", no kuras izstājies.