Grezns deserts - Pavlovas vainags ar apelsīniem un dzērvenēm
Izsmalcināts deserts, kas viegli pieskaņojams sezonai. Putukrējuma vietā var pasniegt Pavlovu ar biezu vaniļas mērci. Māca Ieva Salmane.
2 stundas
4–6 personām
2 apelsīni
390 g cukura
250 ml saldā krējuma
160 g olu baltuma
100 g lielogu dzērveņu
4 ēdk. nesālītu pistāciju
1 tējk. baltvīna etiķa
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 150 grādiem. Uz cepampapīra uzvelc apli ap 20 cm diametrā; to viegli izdarīt, izmantojot katla vāku. Apgriez papīru otrādi un liec to uz plāts.
2. Liec olbaltumu miksera traukā un saputo vieglās putās. Nosver 230 g cukura. Turpini putot un pa karotei ber klāt cukuru olbaltuma masai, līdz viss iekults un izkusis. Puto masu vēl 3 minūtes. Pielej etiķi un puto vēl 2 minūtes. Izcel putojamo slotiņu no bļodas un ar silikona lāpstiņu masu saudzīgi samaisi, lai pārliecinātos, ka tā ir viendabīga.
3. Ar lielu karoti liec olbaltuma pikas uz uzzīmētā apļa, lai veidojas skaists vainags. Sadrupini pistācijas un ar pusi no tām pārkaisi Pavlovu. Liec olbaltuma vainagu krāsnī. Samazini temperatūru līdz 120 grādiem un cep pusotru stundu. Tad krāsni izslēdz un ļauj Pavlovai krāsnī pilnībā atdzist.
4. Saputo saldo krējumu ar 60 g cukura un liec to ledusskapī.
5. Vienu apelsīnu ar visu mizu sagriez pusripiņās, no otra izspied sulu. Izkausē pannā atlikušos 100 g cukura un cep tajā apelsīna šķēlītes, līdz tās kļuvušas caurspīdīgas. Pielej apelsīna sulu, pieber dzērvenes un cep, līdz ogas mazliet pašķīst. Samaisi un lej iegūto sīrupu ar augļiem bļodiņā, lai atdziest.
5. Uzmanīgi pārcel Pavlovu uz servējamā šķīvja. Klāj uz tās putukrējumu, uz tā liec karamelizēto apelsīnu ar dzērvenēm un pārlej ar sīrupu. Pārkaisi ar atlikušajām pistācijām.