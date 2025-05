"Jūsu valsts ir dīvaina..." Latvijā iecienīts deserts izbrīna populāru ceļotāju

"Ceļojot pa Baltiju, esmu sapratis, ka tās ļoti atšķiras no citām valstīm Eiropā. Ir cita sajūta būt šeit, cilvēki ir drusku aukstāki, ir ļoti jauki, bet šeit nav pārāk daudz ko darīt, bet kas mani pārsteidza - es veikalā atradu latviešu desertu, un es pat nevaru to aprakstīt. Ja zināt vārdu, lūdzu, komentējiet zemāk, bet pasakiet arī, vai jūs izmēģinātu šo," pie sava video raksta Kristians. Kas tad tas bija par desertu? Tūrisma blogeris to nosauca par sieru ar želejas gabaliņiem, kas pēc viņa domām - galīgi nesader kopā. Minējums bija diezgan tuvs - tas ir biezpiena deserts ar želejas gabaliņiem. Jāpiebilst gan, ka šis konkrētais produkts tiek ražots Lietuvā.