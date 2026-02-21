Uzzini, kā izcept visgardākās vafeles
Vafeļu cepšana ir viena no populārākajām un vienkāršākajām veidiem, kā pagatavot gardu, siltu uzkodu vai brokastis. Uzzini, kā tikt pie visgardākajām vafelēm!
Sāc ar pannu
Pirmais darbiņš ir vafeļu pannas kārtīga sakarsēšana – vienalga, vai cepsi taisnstūra vai sirds formas vafeles. Pretējā gadījumā mīkla pielips pie pannas un arī izcepsies nevienmērīgi. Ir lietderīgi vispirms izcept vienu izmēģinājuma vafeli. Tad arī būs skaidrs, cik daudz mīklas jāiepilda pannā (mīklas konsistence un daudzums ir atkarīgs no katras konkrētās receptes un produktiem).
Pannu vislabāk ietaukot ar otiņas palīdzību. Cepšanai piemērota ir eļļa ar neitrālu garšu un augstu karsēšanas temperatūru. Ir tādas vafeļu pannas, kas jāieziež vienreiz, un pēc tam var izcept vēl 3–4 vafeles, un ir tādas, kas jāieziež katru reizi, pirms ielej mīklu. Arī tad, ja lietošanas pamācībā rakstīts, ka vafeles var cept bez pannas ietaukošanas, pārliecinies, vai tomēr nav labāk, ja pannā ielej kādu lāsīti eļļas.
Kā nezaudēt kraukšķīgumu?
Vafeles nedrīkst samirkt. Lai vafeles no ārpuses būtu kraukšķīgas, izceptās neliec kaudzītē citu uz citas, bet gan novieto blakus uz restītēm – tad vienas vafeles garaiņi nesamērcēs otru. Lai pirmās izceptās vafeles neatdzistu, kamēr cep nākamās, tās liec uz restītēm 100 grādu karstā cepeškrāsnī.
Lai vafeles iekšpusē būtu gaisīgas jeb pufīgas, mīklai vari pievienot nedaudz cepampulvera. Vēl viens paņēmiens – īsu mirkli pirms cepšanas mīklā iemaisīt gāzētu minerālūdeni. Gaisīgumu palīdz radīt arī stingrās putās saputots olas baltums, ko saudzīgi iecilā mīklā.
Gan saldas, gan sāļas
Ja gribi izcept saldas vafeles, daļu miltu aizvieto ar maltām mandelēm, riekstiem un kokosriekstu skaidiņām. Savukārt sāļās vafeles vari papildināt ar grauzdētiem sīpoliem, apkraukšķinātiem bekona vai speķa gabaliņiem, rīvētu cieto sieru, sakapātiem garšaugiem.
Klasiskajā variantā saldās vafeles pēc izcepšanas pārkaisa ar pūdercukuru. Vafeļu aromātu vari padarīt daudzveidīgāku, ja parastajam cukuram pievienosi kaltētas apelsīna un citrona miziņas, kanēli, kardamonu vai vaniļu, tad iebērsi dzirnaviņās un samalsi pūdercukurā.