Plānās vafeles
foto: No 100 Labi padomi arhīva
Plānās vafeles

Ļoti kraukšķīgas un vieglas vafeles. Ja nav plāno vafeļu pannas, tās vari cept krāsnī, ļoti plānā kārtā mīklu uzziežot uz cepamā papīra.

Sastāvdaļas

Plānās vafeles

  • 200 g sviesta

  • 130 g miltu

  • 120 g pūdercukura

  • 4 olu baltumi

  • eļļa – pannas ietaukošanai

Pagatavošana

  1. Sviestu nedaudz pakausē (kastrolī uz plīts) un saputo ar cukuru, līdz tas viegls un gaisīgs.
  2. Pievieno olu baltumus un sakul ar mikseri. Iemaisi miltus, lai veidojas viendabīga mīkla.
  3. Uzkarsē vafeļpannu, viegli iezied to ar eļļu. Liec pa kārtīgai tējkarotei mīklas un cep zeltaini brūnas vafeles, ko tūlīt pēc noņemšanas sarullē sev vajadzīgajā formā.

