Šodien 16:34
Plānās vafeles
Ļoti kraukšķīgas un vieglas vafeles. Ja nav plāno vafeļu pannas, tās vari cept krāsnī, ļoti plānā kārtā mīklu uzziežot uz cepamā papīra.
Sastāvdaļas
Plānās vafeles
-
200 g sviesta
-
130 g miltu
-
120 g pūdercukura
-
4 olu baltumi
-
eļļa – pannas ietaukošanai
Pagatavošana
- Sviestu nedaudz pakausē (kastrolī uz plīts) un saputo ar cukuru, līdz tas viegls un gaisīgs.
- Pievieno olu baltumus un sakul ar mikseri. Iemaisi miltus, lai veidojas viendabīga mīkla.
- Uzkarsē vafeļpannu, viegli iezied to ar eļļu. Liec pa kārtīgai tējkarotei mīklas un cep zeltaini brūnas vafeles, ko tūlīt pēc noņemšanas sarullē sev vajadzīgajā formā.