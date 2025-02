Kura ir labākā panna plānām un pufīgām vafelēm?

Korpusa materiāls. Par budžeta variantu uzskata plastikāta vafeļu pannas. Dārgākām ir metāla korpuss, tas var būt izgatavots no nerūsējošā tērauda vai čuguna. Šādas pannas ir smagākas un ilgmūžīgākas. Universāli ir kombinētie modeļi, kam pamatne ir no metāla, bet pārējās detaļas no plastikāta. Tie ir ilgmūžīgi un nav dārgi. Izvēloties korpusa materiālu, ņem vērā siltumizolāciju; izvēlies tādu, kam izolēta ne tikai pamatne, bet arī rokturi.