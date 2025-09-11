Princim Viljamam ir kāds strikts noteikums attiecībā uz desertiem. Princese Ketrīna par to pārliecinājusies "sāpīgā veidā"
Princis Viljams atzinis, ka viņam ir kāds stingrs noteikums, kad runa ir par desertiem, bet princese Ketrīna smejoties papildinājusi, ka pati šo patiesību apguvusi “sāpīgā veidā”.
Velsas princese pajokoja par vīru, sakot, ka Viljams ir “izlepis” attiecībā uz braunijiem, jo topošajam karalim ir savi stingri desertu noteikumi.
Pirmdien, 8. septembrī, karalienes Elizabetes nāves trešajā gadadienā Velsas princis un princese devās oficiālā vizītē uz Lielbritānijas Sieviešu institūtu nacionālo federāciju Saningdeilā, Berkšīras grāfistē.
Pie desertu galda karaliskais pāris atklāja jautru epizodi no savas ikdienas, draudzīgi sarunājoties ar biedrības pārstāvēm un baudot viņu gatavotos gardumus. Nogaršojot “Campari” kūku un braunijus princis Viljams ieminējās: “Es pazīstu savus braunijus,” ko video iemūžinājusi platformas X lietotāja ar vārdu @tokkianami.
“William is very fussy about brownies” 😂😂😂 pic.twitter.com/YO0Jdb0IPr— anna (@tokkianami) September 8, 2025
Princese Ketrīna piebilda: “Viljams ir ļoti izvēlīgs,” un topošais karalis tam piekrita. Kāds ir Viljama galvenais noteikums, lai šī kūciņa izdotos ideāla? “Nekad nelieciet riekstus braunijā!” Ketrīna smiedamās atzina: “Man nācās to apgūt sāpīgā veidā,” un viņas vārdi izraisīja lielu jautrību institūta biedru vidū.
Vizītes laikā neizpalika arī citi jautri brīži. Viena no biedrības dalībniecēm, Hilarija Freizere, ar smaidu noteica, ka princis drīkstētu pievienoties vien tad, ja “uzvilktu svārkus”, vēsta izdevums “Daily Mail”. Viljams par to atjokoja: “Nu, šokolādes braunija dēļ, Hilarij, nekad nevar zināt, ko es būtu gatavs izdarīt.”
Viljams un Ketrīna savā oficiālajā “Instagram” lapā publicēja vārākas fotogrāfijas no vizītes, godinot nelaiķes karalienes Elizabetes II piemiņu.