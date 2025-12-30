Pupiņu spēks: trīs receptes vieglām, bet sātīgām maltītēm
Lielās baltās pupas ir ļoti garšīgas – miltainas, saldenas, arī miziņa nav pārāk bieza. Tās var nopirkt konservētas, bet visgaršīgākās būs pašu vārītas.
Lai pupiņas ātrāk būtu gatavas, iepriekšējā dienā tās noskalo, pārlej ar ūdeni un uzvāri. Tad uguni nogriez un ļauj tām mirkt visu nakti. Nākamajā dienā pupas tajā pašā ūdenī atkal uzkarsē un vāri, līdz mīkstas. Tad nokās un apžāvē.
Pupas ar brokoļiem un siera drumstalām
Garšos ļoti labi arī tad, ja brokoļus aizstāsi ar ziedkāpostiem.
40 minūtes
4–6 personām
1 brokoļa galviņa
600 ml piena
400 g vārītu balto pupu
100 g labi kūstoša siera
50 g sviesta
50 g miltu
1 tējk. graudaino sinepju
½ tējk. sāls
šķipsna rīvēta muskatrieksta
Drumstalām:
50 g rīvmaizes
50 g rīvēta parmezāna
1 ēdk. olīveļļas
1. Brokoli sadali pa ziedkopām un blanšē 5 minūtes vārošā ūdenī. Nokās un liec cepamtraukā kopā ar pupiņām. Pārkaisi ar sieru.
2. Uzkarsē krāsni līdz 185 grādiem.
3. Katliņā izkausē sviestu un minūti tajā apcep miltus. Pielej pienu, kārtīgi sakul un visu uzvāri, nepārtraucot maisīt. Kad mērce uzburbuļojusi, noņem to no uguns, pievieno muskatriekstu, sāli un sinepes. Kārtīgi sakul un pārlej brokoļiem un pupām.
4. Lai pagatavotu drumstalas, liec bļodā visas sastāvdaļas un rūpīgi samaisi. Pārkaisi ar drumstalām un liec sacepumu krāsnī uz 25 minūtēm, līdz virspusīte zeltaina.
Pupas ar tomātiem un krējumu
Ēdiens būs košāks, ja izmantosi dažādu krāsu ķiršu tomātus.
20 minūtes
4–6 personām
400 g vārītu pupu
300 g tomātu
100 ml saldā krējuma
4 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. sakapāta svaiga bazilika
1 ēdk. cukura
½ tējk. sāls
1. Uzkarsē pannu un apcep pupas olīveļļā.
2. Liec klāt gabalos sagrieztus tomātus, cukuru un sāli. Visu izkarsē, bet neļauj tomātiem pavisam sašķīst.
3. Pielej krējumu un pieber baziliku. Uzkarsē un pasniedz.
Pupas ar maltu jēra gaļu
Jēra gaļas vietā var izmantot liellopa vai cūkas gaļu.
45 minūtes
4–6 ēdājiem
800 g maltas jēra gaļas
400 g gabalos sagrieztu tomātu
400 g vārītu balto pupu
4 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. sakapātu koriandra lapu
1 ēdk. tomātu pastas
½ sarkanā čili pāksts
1 tējk. malta kumīna
1 tējk. kūpinātas paprikas pulvera
1 tējk. sāls
1. Dziļā pannā kārtīgi uzkarsē eļļu un uz straujas uguns apcep malto gaļu, to ar dakšiņu sairdinot. Pievieno kumīnu, papriku, sāli, sakapātu čili un tomātu pastu. Pielej ap 200 ml ūdens. Uzliec pannai vāku un sutini 30 minūtes.
2. Pannas saturam pievieno tomātus un pupas. Ļauj visam kārtīgi izkarst un pasniedz, pārkaisītu ar koriandru.