Saēdos pupiņu salātus, un ļoti spiež pakrūtē. Vai gremošanas enzīmi var palīdzēt?

Atšķirībā no probiotikām, kā skaidro Džonsa Hopkinsa universitātes Bērnu centra klīniskā uztura speciāliste Morgana Denharda, gremošanas fermenti nav dzīvi organismi. Gan probiotikas, gan fermenti ietekmē gremošanu, taču dara to atšķirīgi. Probiotikas nešķeļ barību, lai gan arī tad, ja trūkst labvēlīgo baktēriju, sajūta varētu būt līdzīga, kāda ir, ja trūkst fermentu, – nelabvēlīgo organismu savairošanās dēļ var pūsties vēders. Veseliem cilvēkiem gremošanas enzīmu parasti netrūkst. To trūkst, ja ir hronisks pankreatīts, aizkuņģa dziedzera vēzis vai citi aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi, kā arī ja bijusi ķirurģiska iejaukšanās gremošanas traktā. Tieši šādos gadījumos ārsts nozīmē papildu fermentu lietošanu (amilāzi, lipāzi un proteāzi), kuri palīdz organismā sadalīt pārtiku un uzsūkt barības vielas.