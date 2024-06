Pat vecs piens var saimniecībā noderēt! Kā gudri izlietot biezpiena un citu produktu pārpalikumus

Lai sviests ilgāk saglabātos, to var pārvērst gī jeb zelta sviestā. “Gī sviests ir tīri piena tauki, kas karsēšanas rezultātā atdalījušies no olbaltumvielām un ūdens. Tā pagatavošana ir vienkārša – uz lēnas uguns katliņā liek sildīties sviestu un karsē apmēram 20 minūtes. Karsēšanas laikā jānosmeļ olbaltumvielu putas. Pēc atdzesēšanas to izlaiž cauri sietiņam un iegūst dzintara krāsas šķidrumu,” skaidro pavārs.