Pēc realitātes šovu dalībnieka Dāvida Krūmiņa aizturēšanas pārdošanā nonācis slavenais “somu mežu” motocikls
Bijušajam Francijas Ārzemnieku leģiona karavīram un vairāku realitātes šovu dalībniekam Dāvidam Krūmiņam piektdien piemērots apcietinājums. Neilgi pēc tam uzmanību piesaistījis vēl kāds ar viņu saistīts pavērsiens — pārdošanā nonācis motocikls, kuru Krūmiņa bērna māte Arnita Oliņa pati nodēvējusi par slaveno “somu mežu” motociklu.
Arnita video skaidro, ka šobrīd tiek meklēts jauns īpašnieks motociklam. Pie video viņa raksta: “Ģimene vienmēr atbalsta viens otru – šoreiz baltajam un melnajam nepieciešams mūsu atbalsts, kamēr viņš cīnās par taisnību.”
“Kamēr baltais un melnais cīnās par taisnību, mēs viņu atbalstām un tāpēc pārdodam šo te slaveno “somu mežu” moci,” video pauda Arnita, acīmredzot atsaucoties uz iepriekš izskanējušo stāstu, ka Dāvids Krūmiņš it kā slēpies Somijas mežos.
Ģimene vienmēr atbalsta viens otru — šoreiz baltajam un melnajam nepieciešams mūsu atbalsts, kamēr viņš cīnās par taisnību❤️🖤 Tāpēc pārdodam Adventure Aprilia Pegaso 🏍️ ▪️ 650 kubi ▪️ ~40k nobraukums ▪️ Nokrāsots ar Raptor krāsu ▪️ Ķīnas Akrapovič izpūtējs 🔥 ▪️ Apkope veikta pirms ~1.5k km ▪️ Skate vēl uz 2 gadiem Mocis ar raksturu un gatavs jauniem piedzīvojumiem. Ja interesē — raksti♬ original sound - Arnita Oliņa
Pircējiem tiek piedāvāts “Adventure Aprilia Pegaso” motocikls ar 650 kubikcentimetru dzinēju. Sludinājumā norādīts, ka spēkrats nobraucis aptuveni 40 000 kilometru, kā arī tam vēl divus gadus spēkā tehniskā apskate. Par motociklu tiek prasīti 1999 eiro.
Video Arnita kopā ar Dāvida māsu stāsta, ka motocikls esot pabijis arī Somijas mežos, taču tagad tas jau nogādāts Rīgā. “Ja tu vēlies atbalstīt balto un melno cīņā par taisnību, tad sazinies ar mani un iegādājies šo. Labais uzvar ļauno!” video sacīja Arnita Oliņa, kuru ar Dāvidu Krūmiņu vieno meita.
Izpildot Ģenerālprokuratūras lēmumu par personas izdošanu ārvalstij, Krūmiņš tiks izdots Vācijai.
Iepriekš Krūmiņš starptautiskas operācijas laikā tika aizturēts 2025. gada novembrī. Policija lūdza tiesu viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, bet tiesa, ņemot vērā personas raksturojumu un solījumus sadarboties, šo lūgumu noraidīja, līdz ar to Krūmiņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Ģenerālprokuratūra uzdeva Valsts policijai organizēt Krūmiņa nodošanu Vācijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem. Krūmiņš tika informēts par vietu un laiku, kad un kur notiks nodošana Vācijas likumsargiem. Krūmiņs apstiprinājis šīs informācijas saņemšanu, tomēr noteiktajā laikā un vietā viņš neieradās, norādīja policijā.
Līdz šai nedēļai viņš bijis izsludināts starptautiskā meklēšanā un izvairījies no izdošanas lēmuma. Prokuratūra uzdeva policijai viņu aizturēt.