“Esmu brīvāks nekā 99% sabiedrības!" Starptautiskajā meklēšanā esošais Dāvids Krūmiņš dzimšanas dienā publicē skaļu vēstījumu
Starptautiskajā meklēšanā izsludinātais realitātes šovu dalībnieks Dāvids Krūmiņš sociālajos tīklos publicējis emocionālu ierakstu, kurā, pēc paša teiktā, atrodas Somijas mežā un pārdomā savu dzīvi, brīvību un sabiedrības vērtības.
“Šodien man ir dzimšanas diena. Es sēžu viens Somijas mežā un domāju – vai es esmu laimīgs? Jā. Vai es esmu brīvs? Jā. Un galu galā es esmu brīvāks nekā 99% sabiedrības,” raksta Dāvids.
“Brīvāks no visiem rāmjiem un robežām, kurās dzīvo cilvēki. Sākot ar likumiem un sistēmu, kas, manuprāt, domāta cilvēku paverdzināšanai. Ar valdībām, kas nosaka likumus, kamēr pašas zog un veido dažādus projektus, kamēr citas valstis karo savā starpā, pārkāpjot pašu radītos likumus, un cilvēki kā roboti dodas karā un mirst. Tāpat cilvēki grimst depresijās savu pašu radītu stereotipu dēļ, jo tiecas pēc iedomātiem ideāliem. Citi tic reliģijām, lai attaisnotu savas rīcības, vienlaikus paši pārkāpjot savus principus. Jā, šajā ziņā es esmu daudz brīvāks par lielāko daļu cilvēku, kuri ceļas septiņos no rīta, lai dotos uz darbu un maksātu nodokļus, lai varētu turpināt maksāt nodokļus – pērkot veikalā, lejot degvielu, maksājot īri un dzīvojot ikdienu. Ja šīs brīvības cena ir būt pret sistēmu, tad es esmu gatavs to maksāt. Labāk vienu dienu stāvēt kājās, nekā visu dzīvi uz ceļiem,” savā ierakstā pauž Dāvids.
Krūmiņš starptautiskas operācijas laikā tika aizturēts 2025. gada novembrī. Policija lūdza tiesu viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, taču tiesa, ņemot vērā personas raksturojumu un solījumus sadarboties, šo lūgumu noraidīja, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.
Krūmiņš joprojām atrodas starptautiskā meklēšanā un patlaban izvairās no izdošanas. Prokuratūra uzsver, ka saskaņā ar Krimināllikumu noziedznieka neapsolīta slēpšana ir krimināli sodāma. Ja iedzīvotāju rīcībā ir informācija par Krūmiņa atrašanās vietu, tiek aicināts nekavējoties informēt Valsts policiju.
Pērn novembrī Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās arī Latvijas, Dānijas un Francijas tiesībsargājošās iestādes, kā arī Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā tika aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie.
Šī operācija bija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums ar mērķi nolaupīt albāņu narkotiku tīkla līderi, kas saistīts ar vairāku tonnu marihuānas zādzību vairāku miljonu eiro vērtībā.
Izmeklēšanas laikā tika noskaidrota informācija par noziedzīgā nodarījuma organizatoru un viņa līdzdalībniekiem — visi ir Latvijas pilsoņi. Rīgā tika aizturēts 1990. gadā dzimis vīrietis, kurš bija uzņēmies organizēt nolaupīšanu, savukārt pārējie aizturēti Francijā, Dānijā un Lielbritānijā.