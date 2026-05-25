Norisinājusies ikgadējā Latvijas Preses izdevēju asociācijas biedru kopsapulce
2026. gada 22. maijā norisinājās ikgadējā Latvijas Preses izdevēju asociācijas (LPIA) biedru kopsapulce, kuras laikā tika pārrunāti aktuālie mediju nozares attīstības jautājumi, reģionālo un nacionālo mediju darbības izaicinājumi, kā arī ievēlēta LPIA valde nākamajam darbības periodam.
Kopsapulcē tika uzsvērta neatkarīgu un daudzveidīgu mediju nozīme demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā, kā arī nepieciešamība veidot ilgtspējīgu mediju vidi Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot reģionālās preses attīstībai un konkurētspējai digitālajā laikmetā.
LPIA turpinās aktīvu darbu pie mediju nozares interešu pārstāvības, dialoga ar valsts institūcijām un ilgtspējīgas informatīvās telpas stiprināšanas Latvijā.
Saskaņā ar biedru balsojumu LPIA valdes priekšsēdētāja amatā uz trim gadiem ievēlēts:
Guntars Kļavinskis (AS Latvijas Mediji)
Valdes priekšsēdētāja vietnieku pienākumus pildīs:
Uldis Salmiņš (SIA Reģionu Mediji)
Elīna Berga (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi)
Savukārt valdes locekļu pienākumus pildīs:
Aivars Rudzinskis (SIA Žurnālu izdevniecība Lilita)
Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds)
Edgars Arnītis (AS Cits Medijs)
Konstantīns Kuzikovs (SIA Žurnāls SANTA)