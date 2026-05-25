Mērsraga pagastā automašīna nāvējoši notriekusi 10 gadus vecu zēnu
Piektdien, 22. maijā, Talsu novada Mērsraga pagastā automašīna nāvējoši notriekusi 10 gadus vecu velosipēdistu, pēc kā zēns gājis bojā.
Piektdien ap plkst. 11.25 Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, Mērsraga pagastā uz autoceļa Stende-Lauciene-Mērsrags noticis ceļu satiksmes negadījums - sadursme starp automašīnu "Peugeot", kuru vadīja vīrietis, un velosipēdu, kuru vadīja zēns. Negadījumā cieta zēns, kurš ar gūtajām traumām nogādātas medicīnas iestādē, kur mira.
Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā veica alkohola pārbaudi automašīnas vadītāja izelpā un vīrietis neatradās alkohola reibumā. Valsts policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti precīzi negadījuma iemesli.
Zēna māmiņa Jana sociālajos tīklos piektdien rakstīja, ka viņas dēls Mikiņš plkst.11.10 brauca uz skolu ar riteni, kad viņu notrieca Centrālās laboratorijas zaļais busiņš. "Ar ļoti smagām traumām viņš tagad cīnās par savu dzīvību. Mani spēki ir izsmelti, raudot jau 7 stundas un lūdzoties. Varbūt visu jūsu spēks un lūgšanas radīs brīnumu," pauda māmiņa.
Bet vēlāk viņa paziņoja, ka dēls šo cīņu ir zaudējis. "Ar smagu sirdi paziņoju ka šodien mana dārgā dēliņa dzīvība izdzisa. Paldies visiem kas rakstīja un atbalstīja un stiprināja mani manās bēdās un ciešanās. Aizlūgsim par Mikiņa dvēselīti. Mikiņš vienmēr paliks mūsu sirdīs kā visforšākais puika ar lieliem sapņiem. Mamma vienmēr viņu mīlēs un ilgosies pēc viņa, svētdien pauda māmiņa.
“Centrālās laboratorijas” kolektīvs izteicis visdziļāko līdzjūtību bērna vecākiem, tuviniekiem un visiem, kurus skārusi šī traģēdija. Uzņēmums ir sazinājies ar ģimeni un ir gatavs sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Uzņēmums ir sācis arī iekšējo pārbaudi par notikušo. Vienlaikus pilnībā sadarbojamies ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai noskaidrotu visus negadījuma apstākļus.