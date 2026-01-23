Starptautiskā meklēšanā izsludinātais Dāvids Krūmiņš izvairās no izdošanas Vācijai
Bijušais Francijas Ārzemnieku leģiona karavīrs un TV šovu zvaigzne Dāvids Krūmiņš izvairās no izdošanas Vācijai.
Atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kārtībai pēc lēmuma par personas izdošanu ārvalstij stāšanās spēkā Ģenerālprokuratūra bija uzdevusi Valsts policijai organizēt izdodamās personas nodošanu ārvalsts tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem. Tā kā izdodamajai personai nebija piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, persona tika informēta par vietu un laiku, kad un kur notiks personas nodošana ārvalsts tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem.
No izdodamās personas bija saņemts apstiprinājums par šīs informācijas saņemšanu, tomēr noteiktajā laikā un vietā izdodamā persona neieradās, norādīja policijā.
Tikmēr prokuratūrā atgādina, ka Krūmiņš starptautiskas operācijas laikā tika aizturētā 2025. gada novembrī. Policija lūdza tiesu viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, bet tiesa, ņemot vērā personas raksturojumu un solījumus sadarboties, šo lūgumu noraidīja, līdz ar to Krūmiņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Krūmiņš joprojām atrodas starptautiskā meklēšanā un patlaban izvairās no izdošanas lēmuma. Prokuratūra vērš uzmanību, ka saskaņā ar Krimināllikumu noziedznieka neapsolīta slēpšana ir krimināli sodāma rīcība. Ja iedzīvotāju rīcībā ir informācija par Krūmiņa atrašanās vietu, prokuratūra aicina nekavējoties vērsties Valsts policijā.
Jau ziņots, ka pērn novembrī Latvijas tiesa noraidīja policijas lūgumu piemērot apcietinājumu Krūmiņam, kurš tiek turēts aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā.
Presē Krūmiņš dēvēts par vairāku televīzijas šovu dalībnieku un influenceri. Iepriekš sniegtās intervijas, piemēram, portālā "apollo.lv" liecina, ka Krūmiņš savulaik astoņus gadus dienējis Franču Ārzemnieku leģionā un viņš apgalvojis, ka darbojies CPU (tuvās aizsardzības jeb miesassargu vienībā), kas ar laiku plānojusi kļūt par privātu armiju. Kāda šāda apmācību projekta laikā viņš Mjanmā uz 35 dienām esot nokļuvis gūstā.
Pērn novembrī Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās VP, kā arī Dānijas, Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie.
Šī starptautiskā operācija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums ar mērķi nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju. Persona, kuru grasījās nolaupīt, saistīta ar vairāku tonnu marihuānas zādzības organizēšanu vairāku miljonu eiro vērtībā.
Balstoties uz iepriekš saņemto informāciju par iespējamu plānotu noziegumu un sniedzot atbalstu Vācijas kolēģiem, iesaistot VP Starptautiskās sadarbības pārvaldi un Organizētās noziedzības smago un sērijveida apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas, tika noskaidrota nepieciešamā informācija par noziedzīgā nodarījuma organizatoru un viņa līdzdalībniekiem - visi ir Latvijas pilsoņi.
Veicot izmeklēšanas darbības, tika iegūti pierādījumi personu saistībai ar noziedzīgo nodarījumu, un trešdien policisti sadarbībā ar VP Pretterorisma vienību "Omega" Rīgā aizturēja kādu 1990. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija uzņēmies organizēt personas nolaupīšanu. Savukārt pārējie nozieguma līdzdalībnieki trešdien aizturēti attiecīgi Francijā, Dānijā un Lielbritānijā.
Visiem iesaistītajiem bijušas specifiskas zināšanas un nozieguma izdarīšanai paredzēts ekipējums. Nozieguma organizators ir bijušais Franču Ārzemnieku leģiona leģionārs. Vēl divas personas jau iepriekš tika aizturētas Vācijā.
Eiropas Policijas biroja ("Eiropols") mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka koordinētā rīcība bija vērsta uz Latvijas valstspiederīgajiem, no kuriem daži ir bijuši Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Šīs augsti apmācītās personas bija apgādātas ar profesionālu ekipējumu un darbojās organizētās noziedzības grupējuma vārdā.
Akcijas dienā Dānijā, Francijā, Latvijā un Lielbritānijā tika arestētas četras personas, bet pārējās divas, kas 2014. gada oktobrī tika arestētas Vācijā, tiesa jau ir notiesājusi.
Šī operācija ir saistīta ar fenomenu, kad noziedznieki piedāvā savus pakalpojumus, lai veiktu vardarbīgus aktus citu noziedzīgu sindikātu vārdā. Šajā konkrētajā gadījumā organizētās noziedzības grupējumi algo augsti apmācītus speciālistus, lai tie veiktu vardarbīgus aktus. Šis darbības veids arvien biežāk tiek atklāts dažādās operācijās, kas saistītas ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību. Izmeklēšana liecina, ka bieži vien tiek izmantoti bijušie speciālo spēku darbinieki, norādījis "Eiropols".
Daži no šajā lietā aizdomās turētajiem ir bijušie Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Tas liecina par satraucošu tendenci, kas izriet no kara Ukrainā. Bijušie kaujas apmācītie karavīri, atgriezušies no frontes, varētu izmantot savas prasmes organizētās noziedzības vajadzībām, tādējādi radot potenciālu apdraudējumu, uzsvēris "Eiropols".