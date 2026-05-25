Jūnijā uz Kalsnavu! Arborētumā uzplaukušas vairāk nekā 300 peonijas
Latvijas valsts mežu arborētums aicina baudīt vienu no krāšņākajiem jūnija notikumiem – Kalsnavas “Peoniju ziedu parādi”.
Apmeklētājus priecē vairāk nekā 300 dažādu peoniju šķirņu, kas visu mēnesi pārsteigs ar košām krāsām, smaržām un iespaidīgu ziedēšanu. Līdztekus ziedu baudīšanai arborētumā katru nedēļas nogali notiks koncerti, bet 13. jūnijā gaidāms arī tradicionālais amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Ģimenēm ar bērniem būs pieejamas radošās darbnīcas, orientēšanās spēles un citas aktivitātes, savukārt teritoriju iespējams izzināt arī gida pavadībā vai izbraucot ar elektrisko auto.
Šogad pirmo reizi apmeklētājiem būs atvērta arī sēklu namiņa ekspozīcija, kur varēs tuvāk iepazīt dažādu koku un augu sēklas, čiekurus un meža daudzveidību. Kalsnavas arborētums jau gadiem ir viens no iecienītākajiem dabas tūrisma galamērķiem Latvijā, bet peoniju ziedēšanas laikā tas kļūst īpaši iespaidīgs un piesaista apmeklētājus no visas Latvijas.