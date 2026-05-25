Spēcīgs vējš, krusa un salna - laika prognoze šonedēļ nav iepriecinoša
Sinoptiķi norāda, ka nedēļas vidū bēja brāzmas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē, un palielināsies risks, ka stiprais vējš lauzīs koku zarus un izgāzīs atsevišķus kokus.
Šīs nedēļas vidū Latvijā pūtīs stiprs ziemeļrietumu vējš, daudzviet gaidāmas lietusgāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema, prognozē sinoptiķi.
Otrdienas naktī daudzviet līs, nokrišņi gaidāmi galvenokārt Ziemeļkurzemē, Zemgalē un Rīgā. Dienā vietām īslaicīgi līs un rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē. Naktī dažviet valsts ziemeļaustrumu daļā gaiss atdzisīs līdz +6 grādiem; maksimālā temperatūra būs +15..+20 grādi.
Trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietusgāzes, vietām arī krusa un pērkona negaiss. Vairāk nokrišņu būs valsts austrumu daļā, bet sausākais laiks gaidāms Kurzemes rietumos. Maksimālā gaisa temperatūra būs vien +11..+15 grādi.
Piektdien laikapstākļi sāks nedaudz uzlaboties, joprojām pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš. Nedēļas nogalē, vējam kļūstot lēnākam, palielināsies salnas risks, bet svētdiena varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus noteiks ciklons - gaidāms lietains laiks un mērena temperatūra.