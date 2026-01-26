“Viņš ir apmaldījies” - Yana Bruk komentē notikumus ap savu bijušo mīļoto Dāvidu Krūmiņu
Jauns.lv jau vēstīja, ka bijušais Francijas Ārzemnieku leģiona karavīrs un TV šovu zvaigzne Dāvids Krūmiņš izvairās no izdošanas Vācijai. Par notiekošo savu viedokli pauž arī influencere Yana Bruk, kura savulaik Lasvegasā apprecējās ar Dāvidu.
Reaģējot uz notikumiem ap Dāvidu, Yana norāda: “No savas puses varu teikt tikai vienu – manā uztverē tas ir cilvēks, kurš ir apmaldījies. Viņš īsti nezina, kā dzīvot normālu, stabilu dzīvi, viņam nekad nav sanācis būt ģimenes cilvēkam, nav izdevušās arī veselīgas attiecības.”
Pēc influenceres domām, dienēšana Francijas Ārzemnieku leģionā ir atstājusi nopietnu psiholoģisku nospiedumu Dāvida uzvedībā.
“Jau no bērnības viņu vilināja kriminālā tematika un diemžēl viņš ir izvēlējies nepareizus elkus. Viņam viss ir “viss vai nekas”, nav nekāda vidusceļa. Nav tas zelta vidus, kas patiesībā viņam, principā mums visiem dzīvē ir vajadzīgs, jo dzīvē ir dažādi posmi un nevar visu laiku būt labi vai visu laiku būt slikti, ir kaut kas arī pa vidu. Un to vajag pieņemt, bet Dāvidam ar to ir, kā mēs redzam, problēmas. Viņam vajag asas emocijas, jūtas, viss uz vienu, viss “let’s go”. Bet tā nestrādā,” uzskata Yana.
Jau iepriekš vēstīts, ka 2023. gadā Yana Bruk un Dāvids Krūmiņš realitātes šova “Mīla kemperī” laikā Lasvegasā mija laulības gredzenus.
Savukārt kādā no iepriekšējiem video Yana atzinusi, ka nemaz neuzskata Dāvidu par savu bijušo, neskatoties uz to, ka abi ir precējušies. “Ja kas, Dāvids nav mans vienīgais bijušais. Es viņu pat par bijušo neuzskatu, jo mums vienkārši bija romāns – tāds dīvains, šķībs, greizs un bērnišķīgs,” izteicās influencere.