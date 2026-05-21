Aizturēts ilgstoši bēguļojušais realitātes šovu dalībnieks Dāvids Krūmiņš, viņu izdos Vācijai
Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas šodien, 21. maijā, Latvijā aizturējušas iepriekš starptautiskajā meklēšanā izsludināto Dāvidu Krūmiņu.
Rīt, 22. maijā, persona tiks konvojēta uz tiesu, lai lemtu par drošības līdzekli – apcietinājumu, un, ievērojot noteiktas procedūras, tiktu izdota Vācijai, pavēstījusi Valsts policija.
Jauns.lv jau vēstīja, ka bijušais Francijas Ārzemnieku leģiona karavīrs un TV šovu zvaigzne Dāvids Krūmiņš ilgstoši izvairījās no izdošanas Vācijai. Krūmiņš starptautiskas operācijas laikā tika aizturēts 2025. gada novembrī. Policija lūdza tiesu viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, taču tiesa, ņemot vērā personas raksturojumu un solījumus sadarboties, šo lūgumu noraidīja, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.
Pērn novembrī Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās arī Latvijas, Dānijas un Francijas tiesībsargājošās iestādes, kā arī Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā tika aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie. Šī operācija bija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums ar mērķi nolaupīt albāņu narkotiku tīkla līderi, kas saistīts ar vairāku tonnu marihuānas zādzību vairāku miljonu eiro vērtībā. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrota informācija par noziedzīgā nodarījuma organizatoru un viņa līdzdalībniekiem — visi ir Latvijas pilsoņi. Rīgā tika aizturēts 1990. gadā dzimis vīrietis, kurš bija uzņēmies organizēt nolaupīšanu, savukārt pārējie aizturēti Francijā, Dānijā un Lielbritānijā.
Marta beigās Krūmiņš sociālajos tīklos publicējis emocionālu ierakstu, kurā, pēc paša teiktā, atrodas Somijas mežā un pārdomā savu dzīvi, brīvību un sabiedrības vērtības. “Šodien man ir dzimšanas diena. Es sēžu viens Somijas mežā un domāju – vai es esmu laimīgs? Jā. Vai es esmu brīvs? Jā. Un galu galā es esmu brīvāks nekā 99% sabiedrības,” rakstīja Dāvids. “Brīvāks no visiem rāmjiem un robežām, kurās dzīvo cilvēki. Sākot ar likumiem un sistēmu, kas, manuprāt, domāta cilvēku paverdzināšanai. Ar valdībām, kas nosaka likumus, kamēr pašas zog un veido dažādus projektus, kamēr citas valstis karo savā starpā, pārkāpjot pašu radītos likumus, un cilvēki kā roboti dodas karā un mirst. Tāpat cilvēki grimst depresijās savu pašu radītu stereotipu dēļ, jo tiecas pēc iedomātiem ideāliem. Citi tic reliģijām, lai attaisnotu savas rīcības, vienlaikus paši pārkāpjot savus principus. Jā, šajā ziņā es esmu daudz brīvāks par lielāko daļu cilvēku, kuri ceļas septiņos no rīta, lai dotos uz darbu un maksātu nodokļus, lai varētu turpināt maksāt nodokļus – pērkot veikalā, lejot degvielu, maksājot īri un dzīvojot ikdienu. Ja šīs brīvības cena ir būt pret sistēmu, tad es esmu gatavs to maksāt. Labāk vienu dienu stāvēt kājās, nekā visu dzīvi uz ceļiem.”
Presē Krūmiņš dēvēts par vairāku televīzijas šovu dalībnieku un influenceri. Iepriekš sniegtās intervijas, piemēram, portālā "apollo.lv" liecina, ka Krūmiņš savulaik astoņus gadus dienējis Franču Ārzemnieku leģionā un viņš apgalvojis, ka darbojies CPU (tuvās aizsardzības jeb miesassargu vienībā), kas ar laiku plānojusi kļūt par privātu armiju. Kāda šāda apmācību projekta laikā viņš Mjanmā uz 35 dienām esot nokļuvis gūstā, vēsta LETA.
Balstoties uz iepriekš saņemto informāciju par iespējamu plānotu noziegumu un sniedzot atbalstu Vācijas kolēģiem, iesaistot VP Starptautiskās sadarbības pārvaldi un Organizētās noziedzības smago un sērijveida apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas, tika noskaidrota nepieciešamā informācija par noziedzīgā nodarījuma organizatoru un viņa līdzdalībniekiem - visi ir Latvijas pilsoņi. Veicot izmeklēšanas darbības, tika iegūti pierādījumi personu saistībai ar noziedzīgo nodarījumu, un trešdien policisti sadarbībā ar VP Pretterorisma vienību "Omega" Rīgā aizturēja kādu 1990. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija uzņēmies organizēt personas nolaupīšanu. Savukārt pārējie nozieguma līdzdalībnieki trešdien aizturēti attiecīgi Francijā, Dānijā un Lielbritānijā. Visiem iesaistītajiem bijušas specifiskas zināšanas un nozieguma izdarīšanai paredzēts ekipējums. Nozieguma organizators ir bijušais Franču Ārzemnieku leģiona leģionārs. Vēl divas personas jau iepriekš tika aizturētas Vācijā.
Eiropas Policijas biroja ("Eiropols") mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka koordinētā rīcība bija vērsta uz Latvijas valstspiederīgajiem, no kuriem daži ir bijuši Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Šīs augsti apmācītās personas bija apgādātas ar profesionālu ekipējumu un darbojās organizētās noziedzības grupējuma vārdā.
Akcijas dienā Dānijā, Francijā, Latvijā un Lielbritānijā tika arestētas četras personas, bet pārējās divas, kas 2014. gada oktobrī tika arestētas Vācijā, tiesa jau ir notiesājusi.
Šī operācija ir saistīta ar fenomenu, kad noziedznieki piedāvā savus pakalpojumus, lai veiktu vardarbīgus aktus citu noziedzīgu sindikātu vārdā. Šajā konkrētajā gadījumā organizētās noziedzības grupējumi algo augsti apmācītus speciālistus, lai tie veiktu vardarbīgus aktus. Šis darbības veids arvien biežāk tiek atklāts dažādās operācijās, kas saistītas ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību. Izmeklēšana liecina, ka bieži vien tiek izmantoti bijušie speciālo spēku darbinieki, norādījis "Eiropols".
Daži no šajā lietā aizdomās turētajiem ir bijušie Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Tas liecina par satraucošu tendenci, kas izriet no kara Ukrainā. Bijušie kaujas apmācītie karavīri, atgriezušies no frontes, varētu izmantot savas prasmes organizētās noziedzības vajadzībām, tādējādi radot potenciālu apdraudējumu, uzsvēris "Eiropols".