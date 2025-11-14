Apstiprinās ziņas, ka lietā par nolaupīšanas organizēšanu figurē realitātes šovu zvaigznes Dāvida Krūmiņa vārds
Apstiprinājušās ziņas, ka viena no personām, kas tiek turēta aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā, ir realitātes šovu zvaigzne Dāvids Krūmiņš.
Jau ziņots, ka Latvija tiesa noraidījusi Valsts policijas (VP) lūgumu piemērot apcietinājumu bijušajam Franču Ārzemnieku leģiona karavīram, kurš tiek turēts aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā.
Rīgas pilsētas tiesa apstiprinājusi, ka ar tiesas ceturtdienas lēmumu Dāvidam Krūmiņam atteikts piemērot izdošanas apcietinājumu. Presē Krūmiņš dēvēts par vairāku televīzijas šovu dalībnieku un influenceri. Iepriekš sniegtās intervijas, viņš apstiprinājis, ka savulaik astoņus gadus dienēja Franču Ārzemnieku leģionā.
VP Sabiedrisko attiecību nodaļa iepriekš informēja, ka trešdien Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās VP, kā arī Dānijas, Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie.
Šī starptautiskā operācija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums ar mērķi nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju. Persona, kuru grasījās nolaupīt, saistīta ar vairāku tonnu marihuānas zādzības organizēšanu vairāku miljonu eiro vērtībā.
Balstoties uz iepriekš saņemto informāciju par iespējamu plānotu noziegumu un sniedzot atbalstu Vācijas kolēģiem, iesaistot VP Starptautiskās sadarbības pārvaldi un Organizētās noziedzības smago un sērijveida apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas, tika noskaidrota nepieciešamā informācija par noziedzīgā nodarījuma organizatoru un viņa līdzdalībniekiem - visi ir Latvijas pilsoņi.
Veicot izmeklēšanas darbības, tika iegūti pierādījumi personu saistībai ar noziedzīgo nodarījumu, un trešdien policisti sadarbībā ar VP Pretterorisma vienību "Omega" Rīgā aizturēja kādu 1990. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija uzņēmies organizēt personas nolaupīšanu. Savukārt pārējie nozieguma līdzdalībnieki trešdien aizturēti attiecīgi Francijā, Dānijā un Lielbritānijā.
Visiem iesaistītajiem bijušas specifiskas zināšanas un nozieguma izdarīšanai paredzēts ekipējums. Nozieguma organizators ir bijušais Franču Ārzemnieku leģiona leģionārs. Vēl divas personas jau iepriekš tika aizturētas Vācijā.
Eiropas Policijas biroja ("Eiropols") mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka koordinētā rīcība bija vērsta uz Latvijas valstspiederīgajiem, no kuriem daži ir bijuši Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Šīs augsti apmācītās personas bija apgādātas ar profesionālu ekipējumu un darbojās organizētās noziedzības grupējuma vārdā.
Akcijas dienā Dānijā, Francijā, Latvijā un Lielbritānijā tika arestētas četras personas, bet pārējās divas, kas 2014. gada oktobrī tika arestētas Vācijā, tiesa jau ir notiesājusi.
Šī operācija ir saistīta ar fenomenu, kad noziedznieki piedāvā savus pakalpojumus, lai veiktu vardarbīgus aktus citu noziedzīgu sindikātu vārdā. Šajā konkrētajā gadījumā organizētās noziedzības grupējumi algo augsti apmācītus speciālistus, lai tie veiktu vardarbīgus aktus. Šis darbības veids arvien biežāk tiek atklāts dažādās operācijās, kas saistītas ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību. Izmeklēšana liecina, ka bieži vien tiek izmantoti bijušie speciālo spēku darbinieki, norādījis "Eiropols".
Daži no šajā lietā aizdomās turētajiem ir bijušie Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Tas liecina par satraucošu tendenci, kas izriet no kara Ukrainā. Bijušie kaujas apmācītie karavīri, atgriezušies no frontes, varētu izmantot savas prasmes organizētās noziedzības vajadzībām, tādējādi radot potenciālu apdraudējumu, uzsvēris "Eiropols".
Ņemot vērā, ka karš Ukrainā turpinās un, iespējams, pastiprinās pēc tā, Eiropa var saskarties ar to, ka palielināsies šo augsti apmācīto personu skaits, kas iesaistīsies noziedzīgās darbībās, brīdina "Eiropols".
Ņemot vērā, ka izmeklēšanu veic Vācijas tiesībaizsardzības iestādes, Latvijas VP plašākus komentārus nesniedza.