“Šoferis varēja izvairīties!” Mērsragā bojā gājušā 10 gadus vecā zēna mamma atklāj traģiskā negadījuma detaļas
Kādas Mērsraga ģimenes dzīve pagājušās nedēļas nogalē mainījās uz visiem laikiem. Piektdien, 22. maijā, 10 gadus vecais Miks, braucot ar riteni uz skolu, tika notriekts ar automašīnu. Diemžēl trieciena rezultātā gūtās traumas bija tik smagas, ka zēns neizdzīvoja.
Portāls Jauns.lv sazinājās ar bojā gājušā zēna mammu Janu, kura arī “Facebook” dalījās ar traģisko notikumu. Sākotnēji viņa aicināja līdzcilvēkus aizlūgt par savu dēlu, bet dienu vēlāk paziņoja, ka viņas dēliņa dzīvība izdzisa.
Mamma stāsta: "Man apkārt ir cilvēki, kas daudz palīdz un atbalsta, bet tas, kas notika, bija šoks. Tas notika piektdien, pēc pulkstens 11. Miks bija ceļā uz skolu, jo viņam bija paredzēts deju koncerts. Mums zvanīja kaimiņš, jautāja, vai gadījumā mūsu bērns nav ar riteni aizbraucis. Tētis teica, ka jā, un tad viņš laikam bija jau notriekts. Tētis paņēma atslēgas un devās uz notikuma vietu – aptuveni 2,5 kilometrus no mūsu mājām. Zēnu notrieca Centrālās laboratorijas automašīna."
"Šoferis nekavējoties izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) un pats sēdēja blakus Mikam, kamēr mediķi pa telefonu deva instrukcijas, teica, lai puiku nekustina. Kamēr brauca ātrā palīdzība, tas bija trakākais laiks. Tad atbrauca ātrie, ieradās arī reanimācija un policija. Mēs vairāk nekā stundu stāvējām tur visi, es nesapratu, kāpēc viņu tik ilgi neved uz slimnīcu un kāpēc notikuma vietā viss aizkavējas. Mana kaimiņiene un skolas darbinieces, kas mani atbalstīja, devās pie NMPD darbiniekiem, lai noskaidrotu situāciju. Viņi skaidroja, ka zēns tiek stabilizēts – plaušās bija šķidrums. Ja nemaldos, ap plkst. 12.40 viņu aizveda uz Rīgu, Bērnu slimnīcu."
"Viņš bija bez samaņas jau no brīža, kad saņēma triecienu. No slimnīcas man zvanīja ārste un teica, ka jau pirmajā sitienā, kad viņš atsita galvu, smadzenes tika nopietni bojātas," atklāj mamma.
Viņa detalizēti apraksta negadījuma briesmīgos notikumus: "Pa šo ceļu drīkst braukt ar 80 km/h, taču automašīna traucās ātrāk. Miks tika mētāts aptuveni 40 metru garumā – vietā, kur puikam uztriecās virsū, mētājās viņa cepure, automašīnai bija izsists lukturis un stikls sasists, savukārt dēla ritenis tika pilnībā sabojāts un iesists mežā. Zēns gulēja uz ceļa vēl aptuveni 10 metrus uz priekšu no vietas, kur mežā tika iesists ritenis. Šoferis bija pabraucis garām manam dēlam, un tikai tad nedaudz piebremzēja un pabrauca atpakaļ, jo garām bija braukusi cita automašīna, kas redzēja notikumu. Mamma uzskata, ka šoferis, iespējams, citādi būtu aizbraucis tālāk un neapstājies, jo, kad mēs piebraucām, nebija redzamas nekādas bremzēšanas pēdas."
Janai ir smagi saprast, kā tas varēja notikt: "Tas bija bērns, nevis meža dzīvnieks – tu redzi, ka viņš brauc, un vari nobremzēt. Miks bija ļoti prātīgs puika, ceturtdien nokārtoja velosipēda tiesības un bija priecīgs. Šoferis varēja izvairīties, jo tas viss notika uz taisna ceļa." Mamma norāda, ka automašīna pārsniedza atļauto ātrumu – iespējams, virs 100 km/h – un ka Centrālās laboratorijas automašīna bieži tieši piektdienās brauc pa šo ceļu lielā ātrumā uz Mērsraga ambulanci.
"Policija ar mums faktiski sazinājās tikai piektdien, kamēr es biju BKUS Rīgā. Viņi vēlējās aprunāties ar tēti, bet viņš nebija spējīgs sarunai, tāpēc policija vērsās pie manis, prasot, kā ir ar mūsu puisīti. Es atbildēju, ka jāgatavojas sliktākajam. Policija izteica līdzjūtību, un tas bija viss, kas notika no viņu puses. Centrālā laboratorija man atsūtīja ziņu, ka izsaka līdzjūtību un, ja vajadzīga palīdzība vai atbalsts, lai sazinos ar viņiem," viņa stāsta.
Janai šobrīd lielu atbalstu sniedz skolas darbinieki, kaimiņi un ģimene. Ģimenē aug arī 14 gadus vecā māsa Ieva. Ģimene plāno sazināties ar juristiem un kopā ar cilvēkiem, kas sniedz atbalstu, pārrunāt, kā rīkoties šādā situācijā un kur vērsties, jo no policijas puses vēl nav saņemtas nekādas ziņas. Par bērēm vēl nav skaidrības, jo jāgaida informācija no slimnīcas par tiesu ekspertīzi, taču mamma uzsver, ka notikušais nedrīkst palikt bez sekām un par to ir jārunā skaļi.