Lai novērstu draudus Ventspilī iemidzināti trīs klaiņojoši suņi
Aizvadītajā piektdienā, 22. maijā, Ventspilī tika iemidzināti trīs lieli, klaiņojošio suņi, kas bija ielavījušies Ventspils briežu dārzā un nokoduši vairākus putnus.
Kā ziņo pašvaldība, pagājušajā piektdienā Ventspils briežu dārzā tika konstatēta bīstama situācija - teritorijā bija ieklīduši trīs lieli klaiņojoši suņi, kas uzbruka putnu aplokā esošajiem putniem. Putnu aplokā klaiņojošie suņi bija nokoduši piecas pīles, divas zosis un vienu tītaru.
Nekavējoties tika izsaukta Valsts policija un Ventspils pašvaldības policija. Ņemot vērā notiekošo, situācija varēja radīt apdraudējumu arī Ventspils briežu dārza apmeklētājiem, darbiniekiem un tajā mītošajiem dzīvniekiem, tādēļ atbildīgie dienesti rīkojās, lai novērstu esošo un turpmāko apdraudējumu dzīvnieku un cilvēku drošībai. Piesaistot klaiņojošo suņu ķērājus un praktizējošu veterinārārstu, visi trīs klaiņojošie suņi notikuma vietā tika iemidzināti, jo konkrētajos apstākļos nebija iespējams droši un operatīvi novērst apdraudējumu citādā veidā.
Ventspils pašvaldības policija atgādina suņu īpašniekiem, ka dzīvnieki nedrīkst atrasties bez uzraudzības, īpaši vietās, kur tie var apdraudēt cilvēkus, citus dzīvniekus vai publisko drošību. Suņu īpašnieki ir atbildīgi par savu dzīvnieku uzraudzību un nodarīto seku novēršanu.