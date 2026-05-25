Kulbergs atklāj, kā partijas sadalījušas ministrijas: NA un AS iegūst nozīmīgas ministrijas
Pēc saspringtām un politiski sarežģītām sarunām topošās koalīcijas partneri vienojušies par atbildības jomu sadalījumu Andra Kulberga (AS) veidotajā valdībā.
Plānots, ka "Apvienotā saraksta" (AS) politiķi Kulberga vadītajā valdībā vadīs Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Visas šīs ministrijas pašlaik vada "Jaunās vienotības" (JV) redzami politiķi. Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM).
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) faktiski saglabās esošās pozīcijas, zaudējot vadību tikai pār KEM - šis politiskais spēks saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs Ekonomikas, Labklājības un Zemkopības ministrijas.
Savukārt "Jaunā vienotība" savā pārziņā saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pārraudzību, kā arī tai nāksies uzņemsies vadīt Aizsardzības un Satiksmes ministrijas, kuru pārziņā pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Kulbergs neatklāja, vai aizsardzības ministra amatu varētu ieņemt līdzšinējā premjere Evika Siliņa (JV), kura par to pēdējā laikā izrādījusi interesi.
Kulbergs, vaicāts, ar kuru partneri bija vissarežģītāk vienoties par jomu sadalījumu, norādīja, ka šajās dienās spriedze bijusi augsta un neiztika arī bez intrigām. "Uzskatu, ka bija nekoleģiāla rīcība vienā no mirkļiem," teica Kulbergs, sīkākas detaļas neatklājot, vien norādot, ka šādi turpināt nedrīkstot.
Savukārt, vaicāts, kāpēc Satiksmes ministrijas vadība uzticēta JV, nevis AS, Kulbergs teica, ka neviens cits neesot bijis vairāk klātesošs gan no finanšu viedokļa, gan lēmumu pieņemšanā kā JV. Reizē viņš norādīja, ka lielie projekti kā "airBaltic" un "Rail Baltica" ir premjera līmeņa un visas valdības jautājumi, nevis vienas ministrijas ziņā kā tas bijis līdz šim.
Kulbergs atkārtoti izcēla, ka laiks, kas tika dots valdības izveidei, ir īss un izveidot valdību bijis teju neiespējami, taču esot pierādījies, ka neiespējamais ir iespējams, ja visi strādā konstruktīvi.
Viņš klāstīja, ka procesam pieiets tā, lai katrs politiskais spēks valdībā iegūtu līdzvērtīgu atbildību un tajā nebūtu iebūvēta nekāda spriedze. Strādājot atlikušos mēnešus līdz Saeimas vēlēšanām, spriedze un intrigas neesot vajadzīgas un tās nedrīkst būt ieliktas jau pašos valdības pamatos.
Kulbergs atkārtoti kā jaunās valdības prioritātes nosauca drošību un gaidāmo vēlēšanu norisi.
Paredzēts, ka rīt pusdienlaikā Kulbergs varētu nosaukt personas, kuras ieņems konkrētus ministru amatus.
Kulberga uzstādījums ir izveidot pēc iespējas īsāku valdības deklarāciju, jo tajā iekļaut četru vai piecu gadu programmas esot bezjēdzīgi - tajā jābūt elementārām, praktiski izdarāmām lietām, kuras var paveikt līdz vēlēšanām.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot nedaudz vairāk nekā nedēļu. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, NA, ZZS un JV.
Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem. Vienlaikus tapis zināms, ka amatus varētu dalīt pēc vienlīdzības principa, katram politiskajam spēkam piedāvājot četrus amatus, tostarp Ministru prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja.
Parakstītajā vienošanās dokumentā noteikts, ka koalīcijas partneri turpmāk nevirzīs izskatīšanai jautājumus, par kuriem nav panākta visu iesaistīto pušu vienprātība, kā arī apņemsies neatbalstīt ar valsts budžetu saistītus priekšlikumus bez kopīga politiska atbalsta.
Drošības stiprināšana definēta kā viena no galvenajām prioritātēm. Partijas apņēmušās nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, tostarp robežas nostiprināšanai, pretgaisa aizsardzības attīstībai un valsts iekšējās un ārējās drošības uzlabošanai. Plānots attīstīt bezpilota tehnoloģiju izmantošanu, pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu un uzlabot kritiskās infrastruktūras aizsardzību krīzes situācijās. Tāpat paredzēti pasākumi imigrācijas kontroles pastiprināšanai un stingrākai uzturēšanās atļauju izsniegšanas uzraudzībai.
Vienošanās dokumentā noteikts, ka valdība turpinās konsekventu atbalstu Ukrainai un iestāsies par sankciju politikas saglabāšanu un stiprināšanu. Vienlaikus partneri apņēmušies nepieļaut atkāpšanos no jau sasniegtajiem standartiem cilvēktiesību jomā, tostarp vardarbības apkarošanā un dzimumu līdztiesībā.
Cīņa pret korupciju, karteļiem un ekonomiskajiem noziegumiem paredzēta kā vēl viens prioritārs virziens, tostarp pilnveidojot publisko iepirkumu uzraudzību un paredzot plašāku digitālo risinājumu izmantošanu, kā arī stiprinot vēlēšanu procesa drošību ar tiešāku valdības vadītāja iesaisti.
Ekonomikas jomā paredzēts īstenot budžeta stabilizācijas pasākumus, tostarp pārskatīt valsts iepirkumus, ierobežot nepamatotas prēmiju izmaksas un uzlabot publisko finanšu caurspīdīgumu. Vienlaikus garantēts finansējums aizsardzībai un paredzēta prioritāra veselības aprūpes finansējuma palielināšana, izvērtējot budžeta iespējas.
Dokumentā ietverta arī lielo valsts projektu pārvaldība - attiecībā uz "Rail Baltica" paredzēta ciešāka virzības koordinācija premjera līmenī, savukārt par "airBaltic" līdz vasaras beigām plānots izvērtēt uzņēmuma attīstības scenārijus.
Sociālajā jomā uzsvars likts uz demogrāfiju un ģimeņu atbalstu, paredzot attīstīt ģimenēm draudzīgu vidi un uzlabot bērnu vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību. Vienlaikus plānota pakāpeniska bāzes pensijas ieviešana un turpmāka veselības aprūpes sistēmas pilnveide.
Turklāt valdība iecerējusi aktīvi aizstāvēt Latvijas intereses sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, īpašu uzmanību pievēršot finansējumam drošībai, lauksaimniecībai, kohēzijai un stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanai.