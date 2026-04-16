Sešus gadus ilgā plaisa starp Hariju un Viljamu: avoti atklāj, kā karaliene Elizabete, iespējams, būtu centusies saliedēt mazdēlus
Princis Harijs un princis Viljams savulaik tika uzskatīti par ļoti tuviem brāļiem, taču pēdējos gados viņu attiecības kļuvušas par vienu no skaļākajiem un sāpīgākajiem britu karaliskās ģimenes konfliktiem. Lai gan plaisa starp abiem ilgst jau vairākus gadus, avoti norāda, ka aizkulisēs joprojām pastāv cerības uz izlīgumu.
Vairāki avoti nesen komentējuši sešus gadus ilgo plaisu starp princi Hariju un princi Viljamu — un to, kā nelaiķe karaliene Elizabete, iespējams, būtu viņus atbalstījusi aizkulisēs, ja vēl būtu dzīva.
“Viņa redzēja abus, pat pēc atsvešināšanās,” stāsta pilij tuvs avots. “Viņa arī uzskatīja, ka tev var būt savs viedoklis, bet tu neieņem puses. Viņa zināja, ka ģimenes ir sarežģītas.”
Bijusī karalienes preses sekretāre Eilsa Andersone piebilst: “Tas ir ļoti grūti. Vienīgie divi cilvēki, kas to var salabot, ir viņi paši. Viņa varētu būt bijusi tā, kas viņus saved kopā, taču pirmajiem soļiem jānāk no viņiem.”
Lai gan brāļu attiecības joprojām ir saspīlētas, kāds avots arī stāsta, ka pakāpeniski ir mēģināts uzlabot prinča Harija attiecības ar viņa tēvu karali Čārlzu, un kopš viņu atkalredzēšanās 2025. gada septembrī abi sākuši sazināties biežāk.
Princim Harijam ir 41 gads, princim Viljamam — 43, un abu attiecības jau vairākus gadus bijušas sarežģītas. Plaši ziņots, ka plaisa starp brāļiem sākās 2016. gadā, kad Viljams pauda bažas par to, cik strauji attīstās Harija attiecības ar Meganu Mārklu.
Savās memuāros “Liekais” Harijs atklāja sarežģītās attiecības ar Viljamu, kuras, par spīti publiskajam tuvības tēlam, bijušas pilnas spriedzes. Harijs raksturoja Viljamu gan kā savu “mīļoto brāli”, gan “galveno sāncensi”, aprakstot gan vārdiskas, gan pat fiziskas sadursmes starp viņiem.
Spriedze starp pāri un karalisko ģimeni turpināja pieaugt arī turpmākajos gados, kad Harijs un Megana, kurai tagad ir 44 gadi, 2020. gadā pārcēlās uz Kaliforniju, atteicās no karaļnama principa “nekad nesūdzēties, nekad neko nepaskaidrot” un dažādās skaļās intervijās, Netflix seriālā un Harija 2023. gada memuāros publiski izteica savas pretenzijas par dzīvi karaļnamā.
Rasela Maiersa jaunajā grāmatā “William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story” autors apgalvo, ka Viljams bijis “pilnīgi nikns” par to, ko uztvēris kā brāļa nodevību.
“Viņš jutās Harija nodots tiktāl, ka zvērēja ar viņu vairs nekad nerunāt,” raksta Maierss. “Viņa dusmas bija tik lielas, ka viņš vienam no saviem uzticamākajiem palīgiem teica, ka viņam nav pilnīgi nekādas vēlmes nodarboties ne ar vienu no viņiem [Hariju un Meganu].”
Tomēr Maierss norāda, ka tieši Keita, šajā atsvešināšanās laikā ir bijusi stabilizējošais spēks savam vīram. “Viņas attieksme vienmēr bijusi — “tas pāries”,” viņš raksta par Velsas princesi. “Kad vien Viljams par to pārāk satraucās, viņa nomierināja situāciju un atgādināja viņam par to, kas viņiem ir vissvarīgākais. Tā ir viņu ģimene un tas, ko viņi dara.”
No viņa dēlu konflikta līdz sekām pēc viņa brāļa, bijušā prinča Endrū, rīcības, kā arī cīņai ar vēzi — karaļa Čārlza pirmie gadi tronī nav bijuši viegli.
Gaidāmās grāmatas “Divide and Rule” autore Ketrīna Meiere pauda : “Čārlzs bija vislabāk sagatavotais monarhs vēsturē. Taču viņu atcerēsies arī kā vienu no visneveiksmīgākajiem.”
Tomēr tie, kuri ir vistuvāk karaliskajai ģimenei, saka, ka dzīvajos ģimenes locekļos joprojām ir saglabājusies daļa no nelaiķes karalienes izturības. Andersone saka, ka ģimenes jaunākās problēmas “nekļūs par viņu sabrukumu”.