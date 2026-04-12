Princis Viljams varētu liegt brālim Harijam piedalīties savā kronēšanā
Tiek apgalvots, ka princis Viljams grasās neiekļaut princi Hariju vienā no saviem svarīgākajiem dzīves notikumiem, vēstīts jaunā grāmatā.
Lai gan prinča Viljama kronēšana vēl ir nākotnes jautājums, jau tagad izskan skaļi pieņēmumi par to, kurus ģimenes locekļus viņš tajā vēlētos redzēt līdzās.
Saskaņā ar autora Toma Bauera jauno biogrāfiju šo atklājumu paudusi kāda viešņa, kas apmeklēja karaļa Čārlza kronēšanas pieņemšanu.
Grāmatā “Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family” rakstīts: “Viljams tajā pēcpusdienā bija nolēmis neaicināt Hariju uz savu kronēšanu.” Princis Harijs apmeklēja sava tēva, karaļa Čārlza, kronēšanu bez sievas Meganas, Saseksas hercogienes, un viņu bērniem — prinča Ārčija un princeses Lilibetas.
Prinča Viljama un prinča Harija attiecības jau vairākus gadus tiek raksturotas kā saspīlētas.
Plaisai starp abiem īpaši uzmanību pievērsa Harija memuāri “Liekais”, kuros viņš aprakstīja vairākus sāpīgus konfliktus ar vecāko brāli, tostarp apgalvoja, ka strīds par Meganu vienā brīdī pāraudzis fiziskā sadursmē. Tāpat Harijs rakstīja arī par emocionālu spriedzi abu attiecībās, liekot noprast, ka aizvainojumi krājušies jau ilgāku laiku.
Publiskajā telpā vairākkārt izskanējis, ka starp abiem brāļiem ir zudusi uzticība un ka izlīgums pagaidām nešķiet tuvu. Attiecību sarežģītību pastiprinājusi arī Harija sajūta, ka viņš visu mūžu bijis “rezerves mantinieks” sava vecākā brāļa ēnā, kas, pēc karaliskās ģimenes vērotāju domām, abu attiecībās radījis dziļāku spriedzi jau sen pirms atklātajiem konfliktiem.