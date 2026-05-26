Gaisa telpas apdraudējuma dēļ aptuveni 1350 skolēniem būs jākārto atšķirīga latviešu valodas eksāmena daļa
Latviešu valodas eksāmena otro daļu papildtermiņā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušajā nedēļā ietekmēja iespējamais gaisa telpas apdraudējums, liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīcībā esošā informācija.
Kā informēja VIAA, papildtermiņa eksāmens būs atšķirīgs no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem eksāmena kārtotājiem. Lai arī eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies.
Tikmēr eksāmena pirmo daļu skolēni izpildījuši visos Latvijas novados.
Savukārt optimālā līmeņa fizikas eksāmens papildtermiņā būs jākārto 16 Ludzas novada vidusskolēniem, bet vēl pieci skolēni kārtos augstākā līmeņa eksāmenu šajā priekšmetā. Pārējos novados skolēni fizikas eksāmenu izpildīja pagājušajā trešdienā atbilstoši eksāmenu grafikam.
Neilgi pirms eksāmeniem VIAA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) bija nosūtījusi izglītības iestādēm informatīvu materiālu par rīcību neparedzētās situācijās saistībā ar ģeopolitisko situāciju un iespējamiem apdraudējumiem gaisa telpā.
VIAA norādīja, ka materiāls paredzēts vienotas pieejas nodrošināšanai un operatīvai rīcībai ārkārtas situācijās. Vienlaikus aģentūra atgādināja, ka lēmumus par izglītības iestāžu darba organizāciju konkrētā pašvaldībā pieņem attiecīgā vietvara.
Savukārt pēc notikušā IZM rosināja paredzēt iespēju atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem gadījumos, kad ārkārtas apstākļu dēļ eksāmena norise tiek atcelta vai pārtraukta. Par šo ieceri valdība varētu lemt otrdienas sēdē, liecina valdības sēdes darba kārtība.