Princese Šarlote un princis Luiss.
Slavenības
Šodien 06:44
Princis Viljams vēlas pasargāt Šarloti un Luisu no "rezerves mantinieku" lomas
Velsas princis ir apņēmības pilns darīt visu, lai princese Šarlote un princis Luiss nekļūtu par tā dēvētās "mantinieka un rezervista" sistēmas upuriem, kas sevī slēpj zināmu nežēlību, apgalvo britu karaļnama eksperte.
Princis Viljams (43) “vēlas, lai viņa otrajam un trešajam bērnam būtu pietiekama sagatavotība un finansiāls pamats neatkarīgai dzīvei”, atklāj grāmatas “The Palace Papers” autore Tīna Brauna. Savā jaunākajā “Substack” rakstu sērijas “Fresh Hell” ierakstā viņa piebilst, ka nākamais karalis vēlas nodrošināt, lai Šarlote (10) un Luiss (7) neciestu no ierobežotās brīvības, ko vēsturiski radījusi mantinieka un “rezerves bērna” sāncensība.